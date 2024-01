Raute Römerberg / Moser et Hager Architekten

© Gregor Graf

© Gregor Graf

La tâche. Le terrain aux allures de parc, avec ses arbres centenaires, devait devenir le chantier d’une maison de jeune famille. Entourés de villas historiques, tous les acteurs se concentrent sur la responsabilité liée au site et à la poursuite de la construction dans un contexte urbain.

© Gregor Graf

Concept. L’aménagement du terrain à bâtir vacant comble une lacune dans une rangée de villas du début du siècle. Les propriétés historiques de la Römerstrasse sur la colline locale de Linz ont toutes été construites vers 1905 et correspondent au même type de bâtiment : une base solide, la zone d’entrée comme élément en saillie ou baie vitrée et les façades enrichies d’éléments ornementaux décoratifs.

© Gregor Graf

© Gregor Graf

Le bâtiment résidentiel est une analogie et un hommage aux villas voisines. Leur typologie sert de ressource de conception. C’est la réinterprétation d’une typologie qui représente une condensation formelle du nécessaire. La base est calme et fermée côté rue, l’entrée est en retrait à la manière de la baie vitrée – une cour fermée crée de la distance avec la rue. L’étage supérieur repose sur une base solide en forme de losange comme élément décoratif réduit et à grande échelle.

© Gregor Graf

Côté jardin, le bâtiment s’ouvre sur une terrasse aménagée. De grandes portes pliantes relient l’espace extérieur à l’espace de vie pour offrir une vue sur le vieux verger.

© Gregor Graf

Mise en œuvre. Le rez-de-chaussée est une construction massive pour permettre une extension ultérieure. L’étage supérieur est une construction à ossature bois avec un toit en bâtière classique. La forme rhombique est créée sur tout le pourtour par la façade à meneaux et traverses avec vitrage triangulaire.

Plan – Rez-de-chaussée

L’espace de vie au rez-de-chaussée comprend un volume généreux et continu. Le mur de la boîte rouge se positionne comme « l’épine dorsale » et crée des zones d’espace. En plus de l’infrastructure technique, il abrite les armoires hautes de la cuisine, des pièces de service et sépare un espace studio.

© Gregor Graf

A l’étage supérieur, les chambres sont disposées dans un espace compact. A l’ouest, le losange recouvre une partie du toit plat comme un espace terrasse protégé des intempéries et des regards. La maison basse consommation est chauffée par géothermie.