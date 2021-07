Un joueur POPULAIRE de Fortnite a été arrêté pour avoir prétendument violé deux enfants qu’il a attirés en utilisant sa diffusion en direct.

Le Brésilien Raulino de Oliveira Maciel, connu sous le nom de RaulZito et très suivi, s’est vanté de jouer avec de « jeunes talents ».

Maciel a énormément de flics en ligne qui disent qu’il avait l’habitude d’attirer les victimes Crédit : Flash info

Le joueur est à l’arrière d’une voiture de police

Il a utilisé ses réseaux sociaux pour se diffuser en direct en jouant à Fortnite, un jeu vidéo en ligne sorti en 2017 qui comptait 80 millions d’utilisateurs mensuels actifs l’année dernière.

Les flics au Brésil disent qu’il a utilisé sa notoriété dans le monde du jeu pour abuser des enfants.

Des agents de protection de l’enfance l’ont arrêté mardi à Florianópolis, dans l’État de Santa Catarina, a annoncé la police.

Dans un communiqué, ils ont déclaré que la mère d’un garçon avait affirmé que son fils avait été maltraité entre février et mai de cette année.

Un autre enfant de moins de 12 ans a également déclaré avoir été maltraité, a déclaré la police, sans toutefois révéler son sexe.

Les cas ont eu lieu à Niteroi, dans la région de Rio de Janeiro, et dans la municipalité de Sao Caetano do Sul, à Sao Paulo.

Les victimes ont entre 10 et 14 ans, sont des acteurs de théâtre, de cinéma et de télévision pour enfants, selon les flics.

ALLÉGATIONS DE VIOL

Ils allèguent qu’il leur a promis l’accès à des emplois dans le monde du jeu et pourrait même les faire travailler à la télévision.

On soupçonne que le joueur a eu d’autres victimes mineures, rapportent les médias locaux.

Sur la description de sa chaîne YouTube, Maciel écrit qu’il joue aux côtés de « jeunes talents ».

Maciel compte 207 000 abonnés sur Instagram, 118 000 abonnés sur Twitch et possède une chaîne YouTube avec 144 000 abonnés.

Maciel a utilisé son expérience et ses prouesses pour lancer un cabinet de conseil pour les jeunes joueurs dans le but ostensiblement de trouver et de former de nouveaux talents dans l’univers du jeu vidéo.

La bannière de sa chaîne YouTube montre un dessin animé de lui avec ses cheveux bleus teints distinctifs et une barbe rose, souriant aux côtés d’un groupe d’enfants.

Il a coloré sa barbe pour commémorer son 50 000e abonné et il s’est teint les cheveux sur la tête lorsqu’il a atteint la barre des 100 000.

Son équipe depuis l’année dernière, SBT Games, l’a lâché le jour de son arrestation, écrivant dans un communiqué qu’elle « attend des éclaircissements sur les faits et le résultat de l’enquête ».

Il n’a pas été signalé si le suspect reste en détention provisoire.