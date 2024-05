Raul Porto Sr, fondateur de Porto’s Bakery & Cafe, décède à 92 ans

Raul Porto Sr., le fondateur de la bien-aimée Porto’s Bakery & Cafe, implanté dans le sud de la Californie, est décédé. Il avait 92 ans.

Raul Sr. est décédé paisiblement mercredi « entouré de sa famille aimante », selon un publier sur la page Instagram de la boulangerie.

« Raul Sr. était un homme extraordinaire qui, aux côtés de son épouse Rosa, a fondé la boulangerie Porto depuis leur cuisine familiale, vendant des gâteaux et des pâtisseries à ses amis et à sa famille. Raul Sr. l’aidait chaque fois qu’il le pouvait, même s’il travaillait dans une autre boulangerie locale. Après Pendant plusieurs années, il a pu rejoindre Rosa à plein temps, se consacrant au développement de leur entreprise. Grâce à leur travail acharné, leur humilité et leur dévouement, ils ont transformé une petite entreprise familiale en un trésor communautaire précieux », peut-on lire dans le message.

Son épouse, Rosa, est décédée en 2019 à l’âge de 89 ans. Le couple a pris sa retraite il y a plusieurs années pour consacrer sa vie à sa famille, selon la publication Instagram.

« À toute notre famille, nos amis et nos invités de toutes nos communautés : même si les mots ne peuvent exprimer pleinement notre tristesse en ce moment, nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude pour votre soutien continu et tout l’amour et la gentillesse que vous nous avez témoignés au fil des années. « .

Depuis sa création, Porto’s est devenu largement connu pour ses pâtisseries et gâteaux sucrés et salés dans plusieurs endroits du sud de la Californie.

