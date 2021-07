Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a qualifié Iker Casillas et Raul Gonzalez de « plus grandes fraudes » de l’histoire du club dans un enregistrement audio de 2006 qui a été divulgué mardi.

Perez, qui est revenu en tant que président du Real Madrid en 2009, parlait après avoir quitté le poste pour la première fois, une décision qu’il a déclarée dans la fuite audio était en partie due à Raul.

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Casillas et Raul ont tous deux quitté le club lors du deuxième mandat de Perez, mais sont depuis revenus après leur retraite en tant que joueurs. Casillas travaille pour la Fondation Real Madrid et Raul est l’entraîneur de l’équipe B, Castilla.

« Il n’est pas assez bon pour être le gardien du Real Madrid, que veux-tu que je dise ? » Perez dit de Casillas dans l’audio, qui est apparu pour la première fois dans El Confidentielle. « Il ne l’est pas. Et il ne l’a jamais été.

« C’est la grosse erreur que nous avons commise. Ce qui s’est passé, c’est que [broken audio] ils l’adorent, ils veulent lui parler… Je ne sais pas. Ils le défendent tellement. Mais bon, c’est l’un des grands escrocs de Madrid. Le second est Raul. Les deux plus grandes fraudes à Madrid sont d’abord Raul puis Casillas.

« [Zinedine] Zidane est un type formidable. Et [David] Beckham et Ronaldo… Mais il y a les autres qui pensent ça… voyons voir. Raul est une mauvaise personne.

« Il pense que Madrid est à lui et il utilise tout ce qu’il y a à Madrid, développant tout pour son propre bénéfice. Lui et son agent. Ils sont à blâmer pour le fait que Madrid ne se porte pas bien.

« Regardez, je suis parti, entre autres raisons, à cause de lui. Parce que lui, maintenant qu’il considère que son temps est terminé, dit: ‘Avant de partir, je vais mettre fin à Madrid.’ C’est un gars négatif, il détruit Madrid et le moral des joueurs pour que les gens disent : « C’est parce que Madrid est mauvais, pas Raul. » C’est terrible à quel point ce gars est mauvais. »

ESPN a contacté le Real Madrid pour commenter la fuite audio.

Raul a quitté le Real Madrid en 2010 après 18 ans au club, pour jouer pour Schalke, Al Sadd et New York Cosmos avant de revenir comme entraîneur en 2018. Il a repris l’équipe réserve du club l’année suivante.

Avec 323 buts, il était le meilleur buteur de tous les temps de Madrid à son départ, bien qu’il ait depuis été dépassé par Cristiano Ronaldo, qui a inscrit 450 buts en 11 ans au Bernabeu.

Cependant, Raul reste le détenteur du record d’apparitions du club. L’ancien international espagnol a disputé 741 matches avec l’équipe première.

Casillas est deuxième derrière Raul, ayant joué 725 fois pour Madrid. L’ancien gardien de but a rejoint l’académie du club en 1990 et est parti 25 ans plus tard, rejoignant l’équipe portugaise de Porto en 2015 avant de prendre sa retraite en 2020 à la suite de problèmes cardiaques.