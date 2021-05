Raul Jimenez: Le patron des Spurs, Ryan Mason, veut un changement de règle pour empêcher la répétition de la blessure à la tête de l’attaquant des Wolves | Actualités du football

Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a déclaré que davantage devrait être fait pour réduire les défis aériens difficiles alors que l’attaquant des Wolves Raul Jimenez se prépare à voir un spécialiste pour savoir s’il peut jouer à nouveau cette saison.

Le Mexicain a subi une fracture du crâne après une collision avec le défenseur d’Arsenal David Luiz en novembre et bien qu’il soit revenu à l’entraînement, Jimenez n’a pas encore eu l’autorisation de reprendre la tête du ballon.

Il doit voir un spécialiste la semaine prochaine, ce qui signifie qu’il ne participera pas au voyage des loups à Tottenham dimanche, en direct sur Sky Sports Premier League.

Dimanche 16 mai 14h00



Coup d’envoi 14h05





Mason sait exactement ce que ressent Jimenez alors que sa carrière a été cruellement écourtée lorsqu’il a subi la même blessure après un affrontement écœurant avec le demi-centre de Chelsea Gary Cahill alors qu’il jouait pour Hull en 2017.

Le milieu de terrain se battait pour sa vie et, bien qu’il ait tenté de revenir, a été contraint de prendre sa retraite 12 mois plus tard à l’âge de 26 ans.

Les deux incidents étaient très similaires, les deux joueurs étant frappés avec force par derrière, et Mason veut que les règles changent sur de tels défis.

« J’espère qu’il va bien, vraiment. Je connais les émotions et les sentiments que lui et sa famille vivent en ce moment », a déclaré Mason.

La carrière du patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a été interrompue par une blessure à la tête subie contre Chelsea en 2017



«La chose la plus importante et le seul conseil que je donnerais est que votre santé est la chose la plus importante dans cette situation.

«Pour étayer cela, j’emprunterais une voie différente dans une perspective plus large et je dirais qu’il faut faire plus avec ces types de défis et la perception de ces types de défis. Je le dis depuis quelques années maintenant. Mon incident, je n’ai pas aimé voir, rien n’a vraiment changé et Raul aussi.

« La même chose, un défi tardif par derrière, la perception n’a pas changé. J’espère qu’il va bien et j’espère qu’il revient jouer, je le fais vraiment, mais la chose la plus importante pour tout joueur est votre santé.

















« Je pense qu’il a aussi une famille, alors j’espère que si les conversations qu’il a et les scans dont il dispose donnent des résultats positifs, il pourra retourner sur le terrain de football.

«Je ne suis pas sûr que les choses aient changé. C’est une question de perception, peut-être que quelque chose dans les règles doit changer, je ne sais pas.

«D’un point de vue technique, un défi tardif par derrière avec une force excessive coche toutes les cases pour être un mauvais défi, mais ce n’est pas le cas pour une raison quelconque.

« J’espère que cela changera, j’espère vraiment. Je suis optimiste que la Premier League et le PGMOL (Professional Game Match Officials Board) écoutent, c’est une question de temps maintenant et j’espère que cela changera. »