Nuno Espirito Santo dit que les loups restent prudents sur la date de retour de Raul Jimenez alors que l’attaquant mexicain attend ses prochains résultats d’analyse.

Jimenez s’est fracturé le crâne lors d’une victoire 2-1 à Arsenal le 29 novembre et n’a pas joué depuis.

Le joueur de 29 ans a repris l’entraînement le mois dernier, bien qu’il n’ait pas participé à des séances de contact et qu’il n’ait pas encore reçu l’autorisation de recommencer à frapper des balles.

« Tout le monde voit qu’il s’améliore beaucoup et est presque prêt à partir », a déclaré l’entraîneur-chef des Wolves Nuno avant le match à domicile de la Premier League dimanche contre Burnley.

«Nous attendons juste maintenant le prochain examen et la prochaine décision du chirurgien et de notre propre service médical.

« Ce sera bientôt, je pense, et j’espère que ce sera mieux (news) parce que ça continue de s’améliorer. Ensuite, Raul et moi-même devons nous asseoir et créer un nouveau plan.

«Tout semblait (comme) il nous rejoignait bientôt, mais il doit encore attendre et être patient.

« Le principal problème reste l’os, nous nous y attendions, et c’est pourquoi nous ne lui permettons pas de diriger le ballon.

« Il s’entraîne toujours avec sa protection et nous devons faire attention car il s’agit de l’os. »

















0:56



Nuno Espirito Santo dit que beaucoup de travail sera nécessaire pour rétablir la confiance entre les « six échappés » et le reste de la Premier League



Jimenez, qui a rejoint l’équipe mexicaine le mois dernier pour des matches amicaux avec le Pays de Galles et le Costa Rica, porte un casque sur mesure depuis son retour à l’entraînement.

L’ancien gardien de but de Chelsea Petr Cech portait un casque après avoir subi une fracture du crâne contre Reading en 2006.

« C’est différent de Petr Cech, mais cela protège la partie du cerveau qui est nécessaire », a déclaré Nuno à propos de la protection de la tête de Jimenez.

« Il se sent très à l’aise avec cela et, tant que nous aurons l’autorisation, il pourra diriger le ballon avec cette protection.

« J’espère que nous aurons bientôt l’autorisation. »

Quant à savoir si Jimenez pourrait revenir avant la fin de la saison, Nuno a déclaré: « Je ne peux pas répondre à cela.

«Nous sommes tous positifs, c’est ce que nous voulons le plus. C’est notre désir de voir les choses arriver.

« Nous avons dû aller étape par étape. La première étape a été de voir qu’il allait bien et qu’il va bien, fantastique et s’améliore.

«La deuxième étape a été de s’intégrer aux entraînements et il se débrouille très bien.

« La troisième étape est l’autorisation pour lui de diriger le ballon. Quand ce moment viendra, il sera prêt pour cela. »