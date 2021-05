Raul Jimenez: l’attaquant des Wolves donne le feu vert pour reprendre la tête et reviendra la saison prochaine | Actualités du football

On s’attend à ce que Raul Jimenez joue un «rôle à part entière» dans la prochaine saison des Wolves après avoir reçu le feu vert pour reprendre la tête bien qu’il jouera avec un casque protecteur pour le reste de sa carrière.

Jimenez a subi une fracture du crâne en novembre de l’année dernière lors de l’affrontement des Wolves en Premier League à Arsenal à la suite d’un affrontement de têtes avec David Luiz.

L’international mexicain est de retour à l’entraînement depuis plusieurs semaines et a subi mardi des tests avec un spécialiste pour déterminer s’il pourrait faire un retour avant la fin de la saison.

Le médecin du club des Wolves, Matt Perry, a déclaré que Jimenez reviendrait à l’entraînement complet en juillet avant la prochaine saison de Premier League.

« Raul a été grièvement blessé il y a six mois le 29 novembre et a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une grave lésion cérébrale traumatique et une fracture du crâne (TCC) à l’hôpital St Mary de Paddington », a déclaré Perry dans une mise à jour mercredi.

«Depuis, il est sous les soins et la supervision de son neurochirurgien à St Mary’s, Miss Sophie Camp, et du professeur Tony Belli du Queen Elizabeth Hospital de Birmingham, ainsi que de l’équipe médicale de Compton.

Image:

Jimenez a joué pour la dernière fois pour les Wolves lorsqu’il a été blessé lors de leur match contre Arsenal en novembre dernier



«Sa fracture du crâne a maintenant bien guéri; il portera un casque protecteur pour couvrir la zone de blessure osseuse pour le reste de sa carrière, mais elle est jugée suffisamment forte pour qu’il revienne jouer avec cette protection.

«Un traumatisme crânien comme une commotion cérébrale peut prendre des semaines et des mois pour se rétablir complètement et le TBI laissera parfois des déficits durables. Il est merveilleux de pouvoir dire que Raul s’est rétabli de façon remarquable et excellente à ce jour.

«Il ne présente aucun signe mesurable de déficit et en est maintenant au stade où il peut envisager un retour à la carrière qu’il aime, mais une certaine prudence reste de mise.

« Raul a pu passer d’un travail de fitness de base à un entraînement compétitif complet à partir de début mars; il ne s’est retenu que sur les duels de cap motorisés et aériens. Il a maintenant reçu l’autorisation de commencer ces activités et est physiquement aussi en forme, fort et agile que jamais.

Image:

Le patron des Wolves Nuno Espirito Santo a prédit que Jimenez aurait pu faire un retour avant la fin de cette saison



« La rééducation par match commencera en juillet et sera étroitement contrôlée au départ. Cela respecte le fait que, bien que sa récupération semble totale, il y a un grand pas entre l’entraînement et la compétition.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants au professeur Tony Belli et à Mlle Sophie Camp pour leurs conseils et conseils sur sa gestion, ainsi qu’à Mlle Camp et ses collègues de St Mary’s pour la chirurgie qui a sauvé la vie et la carrière dans les quelques heures qui ont suivi la blessure initiale de Raul.

« Nous espérons et nous nous attendons à ce que Raul puisse jouer un rôle à part entière dans la saison 2021/22 des Wolves. »

Les Wolves accueillent Manchester United à Molineux lors de leur dernier match de la saison en Premier League dimanche à 17h.