Raul Jimenez clé pour le Mexique après des revers

DOHA, Qatar – Près de trois mois après avoir disputé un dernier match de compétition en Premier League et moins d’une semaine après son retour en amical international, l’attaquant mexicain Raul Jimenez est entré sur le terrain lors de la Coupe du monde 2022.

En tant que remplaçant à la 71e minute lors du match de phase de groupes de mardi contre la Pologne, l’attaquant de 31 ans des Wolverhampton Wanderers a parcouru la moitié de terrain adverse, désespéré de créer des opportunités et de trouver le fond du filet pour le Mexique pour la première fois depuis mars.

Ce moment de but dans le stade 974 du Qatar – presque à pleine capacité avec plus de 39 000 spectateurs, dont la plupart étaient fermement enracinés pour Le Tri – n’est jamais arrivé pour Jimenez ou ses coéquipiers.

Malgré tous ses efforts, le vétéran ressemblait sans surprise à un joueur qui n’a pas participé à un match de compétition depuis des mois en raison d’une blessure à l’aine. Bien que son jeu de liaison soit prometteur et qu’il ait fourni une distribution intelligente, son rythme était un pas derrière la plupart des autres. Grâce à son temps limité sur le terrain, il n’a pas non plus eu l’occasion d’enregistrer au moins un tir lors du match contre la Pologne, qui s’est finalement soldé par un match nul 0-0.

Et pourtant, il y avait un sentiment de soulagement significatif en voyant le meilleur attaquant mexicain revenir sur le terrain.

Non seulement à cause de ce qu’il représente pour l’équipe nationale – une figure si singulière qu’il est le seul membre de Le Tri avec un prénom autonome sur son maillot de Coupe du monde – mais aussi parce que c’est un petit miracle qu’il soit de retour sur le terrain et maintenant au Qatar après un précédent revers en 2020 qui a menacé sa carrière.

Le retour du Mexicain Raul Jimenez au football de compétition après des revers de blessure – y compris une fracture du crâne en 2020 – n’a été rien de moins qu’un miracle. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Critiques “injustes” après un long chemin vers la guérison

Lorsque le Mexique affrontera l’Argentine (26 novembre) lors de son deuxième match de la Coupe du monde, la rencontre atterrira juste avant le deuxième anniversaire de la grave blessure à la tête de Jimenez qui allait changer sa vie pour toujours. Lors du match des Wolves contre Arsenal le 29 novembre 2020, l’attaquant a été assommé et envoyé à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence après un brutal affrontement de têtes avec le défenseur David Luiz.

La collision en vol a fracturé le crâne de Jimenez. Il a dû être étiré hors du terrain et a subi une hémorragie interne, et a fait face à la possibilité de lésions cérébrales à long terme.

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Jimenez ne reviendrait pas sur le terrain pendant huit mois jusqu’à un match amical pour les Wolves à l’été 2021. Portant un bandeau pour protéger sa tête, les progrès ont été progressifs au cours de la dernière année environ, avec des revers de blessure supplémentaires en 2022 qui ont inclus un problème au genou et sa dernière entorse à l’aine.

Absent depuis août, l’attaquant a fait son retour officieux lors d’une brève apparition pour le Mexique lors d’une défaite 2-1 en amical contre la Suède la semaine dernière. En l’absence d’un but et avec une mauvaise première touche lors de sa réapparition, les médias et les fans se sont précipités sur la performance de Jimenez, plaçant un projecteur sévère sur le joueur en convalescence qui aurait été sélectionné sur l’attaquant prometteur de Feyenoord Santiago Gimenez pour la Coupe du monde. liste.

Il y a près de deux ans, Raul Jimenez a subi une grave blessure à la tête après avoir affronté David Luiz lors d’un match de Premier League. Getty

Avant le match contre la Pologne, son coéquipier Guillermo Ochoa a défendu la performance de Jimenez.

“Raul, je le vois avec un désir, une ambition, une faim et une envie de jouer”, a déclaré Ochoa. “Le désir de revenir à ce niveau, de retourner jouer au football comme Raul l’a démontré, après ce qui lui est arrivé à la tête, c’est un exemple pour tout le monde.”

“Je l’ai vu très bien jouer à l’entraînement, je l’ai vu travailler sur des choses supplémentaires”, a-t-il ajouté.

Ochoa a également appelé la réaction critique d’un court clip devenu viral de Jimenez semblant se débattre lors d’une séance d’entraînement au Qatar.

“C’est souvent injuste envers lui, car ils filment une vidéo de cinq secondes et ils disent qu’il ne va pas bien. Ils n’ont même pas les informations nécessaires pour rapporter ce qui s’est réellement passé. C’est triste”, a déclaré Ochoa.

Le retour de Raul suscite la joie du Mexique, mais pas de but

Heureusement, cette négativité a semblé disparaître une fois que le Mexique a débuté contre la Pologne. Peut-être stimulé par le résultat choquant de l’Arabie saoudite 2-1 plus tôt dans la journée contre l’Argentine, il y avait un buzz dans l’air à propos de tout ce qui était possible dans le groupe C de la Coupe du monde. Lorsque Jimenez a finalement fait son apparition en seconde période, ce fut sous des applaudissements enthousiastes que son nom a été annoncé.

Il n’y avait aucun but pour les deux équipes, mais avec quelques exploits d’Ochoa lors de son spectaculaire arrêt de penalty en seconde période contre Robert Lewandowski, il y avait une humeur inattendue d’optimisme de la part de ceux dans les tribunes qui venaient de voir le Mexique obtenir un point vital.

Et malgré les moments de bien-être du retour compétitif de Jimenez ou la performance signature d’Ochoa dans les grands matchs, le thème reste le même – quelqu’un doit trouver le fond du filet pour Le Tri.

Contre la Pologne, le Mexique a joué comme il le fait habituellement en 2022 : beaucoup de possession de balle, une montée en puissance lente, mais une fois dans le dernier tiers… rien.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Arabie du Sud 1 1 0 0 +1 3 2 – Pologne 1 0 0 0 0 1 3 – Mexique 1 0 0 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

“Dans une Coupe du monde avec des équipes nationales au même niveau, ce qu’il faut, sans aucun doute, c’est être plus efficace pour pouvoir terminer les quelques situations de but qui sont données dans un match”, a déclaré le sélectionneur mexicain Gerardo “Tata” Martino. apres le jeu. “Nous n’avons pas pu capitaliser sur les trois occasions de marquer que nous avons eues.”

L’attaquant partant Henry Martin a eu un match assez moyen mais n’a pas pu profiter de son temps significatif sur le terrain. A ses côtés, l’ailier Alexis Vega n’a pas pu profiter de ses propres chances.

“Évidemment, nous sommes inquiets de ne pas pouvoir marquer de but. Il y a eu plusieurs occasions et nous n’avons pas pu terminer, nous devons donner un peu plus et être plus décisifs dans ce tournoi”, a déclaré Vega.

‘Tata’ a une grande tâche devant Messi, l’Argentine

Jimenez est un élément crucial d’un processus d’attaque qui a semblé inquiétant lorsqu’il n’est pas disponible. Le Mexique ne dépendra pas entièrement du joueur des Wolves, mais cela dit, ce n’est pas une coïncidence si l’élan de l’équipe nationale a commencé à ralentir après sa dernière série de blessures.

Après un début prometteur dans l’ère managériale de Martino en 2019 et 2020, qui comprenait un titre de la Gold Cup de la CONCACAF, l’absence de Jimenez et son retour très progressif à la pleine forme ont complètement désynchronisé la formation 4-3-3 de l’entraîneur alors qu’il luttait pour trouver un remplaçant approprié à la position n ° 9.

Il y a eu d’autres facteurs tels que COVID-19 qui a soudainement interrompu le monde du football, mais en l’espace de 13 mois, le Mexique n’a ensuite pas réussi à remporter la première Ligue des Nations de la CONCACAF, la Gold Cup 2021 et a également disputé quatre matchs consécutifs sans victoire contre leur United. États rivaux. Les qualifications pour la Coupe du monde ont été difficiles pour l’équipe de Martino qui a finalement obtenu une place au Qatar, mais grâce à de nombreuses victoires et matchs nuls à faible score.