LA HAVANE – Raul Castro a déclaré vendredi qu’il démissionnait de son poste de chef du Parti communiste cubain, mettant fin à une ère de direction formelle par lui et son frère Fidel Castro qui a commencé avec la révolution de 1959.

Castro, 89 ans, en a fait l’annonce vendredi dans un discours à l’ouverture du huitième congrès du parti au pouvoir, le seul autorisé sur l’île.

Il a dit qu’il prenait sa retraite avec le sentiment d’avoir « rempli sa mission et confiant dans l’avenir de la patrie ».

Castro n’a pas dit qui il approuverait comme son successeur en tant que premier secrétaire du Parti communiste. Mais il avait précédemment indiqué qu’il préférait céder le contrôle à Miguel Diaz-Canel, 60 ans, qui lui a succédé à la présidence en 2018 et est le porte-étendard d’une jeune génération de loyalistes qui ont poussé une ouverture économique sans toucher à celui de Cuba. système de parti.

Sa retraite signifie que pour la première fois en plus de six décennies, les Cubains n’auront pas un Castro qui guilde officiellement leurs affaires, et cela arrive à un moment difficile, avec de nombreux habitants de l’île inquiets de ce qui les attend.

La pandémie de coronavirus, les réformes financières douloureuses et les restrictions imposées par l’administration Trump ont frappé l’économie, qui a reculé de 11% l’année dernière à la suite d’un effondrement du tourisme et des envois de fonds. Les longues files d’attente et les pénuries alimentaires ont ramené des échos de la «période spéciale» qui a suivi l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990.

Le mécontentement a été alimenté par la diffusion d’Internet et les inégalités croissantes.

Une grande partie du débat à Cuba se concentre sur le rythme des réformes, beaucoup se plaignant que la soi-disant «génération historique» représentée par Castro a été trop lente pour ouvrir l’économie.

En janvier, Diaz-Canel a finalement appuyé sur la gâchette d’un plan approuvé il y a deux congrès pour unifier le système de double monnaie de l’île, suscitant des craintes d’inflation. Il a également ouvert les portes à un plus large éventail d’entreprises privées – une catégorie longtemps interdite ou strictement restreinte – permettant aux Cubains d’exploiter légalement de nombreuses sortes d’entreprises autonomes depuis leur domicile.

Le congrès de cette année devrait se concentrer sur les réformes inachevées visant à réformer les entreprises publiques, à attirer les investissements étrangers et à fournir une protection juridique accrue aux activités commerciales privées.

Le Parti communiste est composé de 700 000 militants et est chargé dans la constitution cubaine de diriger les affaires de la nation et de la société.

Fidel Castro, qui a dirigé la révolution qui a chassé le dictateur Fulgencio Batista du pouvoir en 1959, est officiellement devenu chef du parti en 1965, environ quatre ans après avoir officiellement adopté le socialisme.

Il a rapidement absorbé l’ancien parti sous son contrôle et a été le leader incontesté du pays jusqu’à tomber malade en 2006 et en 2008 en passant la présidence à son jeune frère Raul, qui avait combattu à ses côtés pendant la révolution.

Raul lui a succédé à la tête du parti en 2011. Fidel Castro est décédé en 2016.