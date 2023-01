Raúl Castillo peut comprendre l’ambivalence

Castillo l’a lu d’une traite et l’a adoré. Mais se sentant penaud à propos de son absence de réponse antérieure, il n’a pas contacté Bratton, mais a plutôt assemblé une bande et l’a envoyée.

Trois ans plus tard, Castillo a reçu le scénario de “The Inspection”, un film basé sur les expériences de Bratton en tant que jeune homme gay qui, après avoir été expulsé de chez lui par sa mère désapprobatrice, choisit de rejoindre le Corps des Marines – une décision qui l’expose aux coups, aux brimades et à l’homophobie violente dans ses rangs.

“J’espérais qu’il était toujours intéressé par moi pour le rôle”, a-t-il déclaré. “Heureusement qu’il l’était.”

Castillo a été choisi comme Rosales, un instructeur de forage qui – alors que les guerres en Irak et en Afghanistan font rage et que « ne demandez pas, ne dites pas » reste en vigueur – reconnaît le potentiel de la recrue opprimée, Ellis French (Jeremy Pope). Il est déterminé à l’aider à réussir là où presque tout le monde, y compris le supérieur impitoyable de Rosales, le Sgt. Laws (Bokeem Woodbine), l’a mis en échec.

C’était un rôle que Castillo, qui a grandi au Texas près de la frontière mexicaine et a été le premier de sa famille à aller à l’université, a ressenti dans ses os. Il avait été de l’autre côté en tant qu’étudiant avec des problèmes de discipline à l’Université de Boston, où un professeur noir est venu à son secours.

“Il m’a pris sous son aile quand j’en avais le plus besoin et m’a donné un peu d’amour”, a déclaré Castillo. “Il m’a reconnu et vu à un moment où je me sentais très méconnu et très invisible.”

Auparavant l’une des stars de la série télévisée HBO “Looking”, Castillo a eu une année 2022 chargée, avec des rôles dans les films “Hustle” et “Cha Cha Real Smooth” en plus de “The Inspection”. Il a répondu à trois questions sur Rosales et sur ce qui l’attire vers des personnages aussi compliqués. Ce sont des extraits édités de la conversation.

Comment pensez-vous que Rosales défie les normes de genre ?

Rosales est une Marine très loyale. Il respecte ses officiers supérieurs jusqu’à ce qu’il soit poussé à remettre en question leur autorité. Il prend son travail très au sérieux, au point de mettre en péril sa vie familiale. Il est mis dans cette position difficile d’avoir à choisir. Mais je pense que dans la recrue d’Ellis French, il voit une opportunité de former quelqu’un qui est à un carrefour de sa vie. Je pense qu’il voit un vrai potentiel en lui, et il en fait un peu son projet personnel.