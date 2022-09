Raue Centre School for the Arts embauche un nouveau directeur de l’éducation – Shaw Local

L’école des arts du Raue Center a embauché Robin Irwin en tant que directeur de l’éducation et des partenariats culturels, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

“Je suis plus que ravi de retourner à Crystal Lake – l’endroit où mon histoire d’amour avec les arts de la scène a commencé”, a déclaré le natif de Crystal Lake dans un communiqué. « La compréhension que les arts sont essentiels à la vie d’une communauté est inscrite dans l’ADN du Raue Center for the Arts depuis sa fondation. J’ai hâte de rejoindre le personnel exceptionnel de The Raue pour poursuivre cet objectif et aider à guider la prochaine génération d’artistes-citoyens à découvrir que les compétences théâtrales et artistiques sont des compétences de vie.

Irwin est apparu dans le casting original de Broadway du “Titanic” primé par Tony et de sa tournée nationale ultérieure, selon le communiqué. D’autres crédits incluent les productions de Broadway de “Grease!” et “La danse des vampires”.

Elle a été soliste vedette avec des symphonies du monde entier et a été enseignante à la Tisch School for the Arts de l’Université de New York, à la New York Film Academy et à la Montclair State University, indique le communiqué.

En tant que directrice de l’éducation à Luna Stage, elle a construit des résidences dans les écoles et a été la directrice artistique productrice du programme de développement professionnel de la Montclair State University et des Foxy Awards pendant six ans.

Au cours des dernières années, Robin a été directeur exécutif fondateur de The Appalachian Center for the Arts, un centre artistique à service complet dans l’est du Kentucky, indique le communiqué.