Raue Centre School for the Arts embauche un nouveau directeur adjoint de l’éducation – Shaw Local

Alors que la Raue Center School for the Arts continue de croître à Crystal Lake, l’école à but non lucratif a récemment annoncé l’embauche d’Erick Buckley en tant que directeur associé de l’éducation.

Buckley est un acteur récemment vu à Broadway dans “Motown: The Musical” et est apparu dans de nombreuses autres productions, à la fois à Broadway et à l’échelle nationale, selon un communiqué de presse.

“Notre programme éducatif continue de croître et d’attirer certains des meilleurs talents non seulement de la communauté mais de tous les États-Unis”, a déclaré le directeur exécutif du Raue Center, Richard Kuranda, dans un communiqué. “De certains des meilleurs théâtres régionaux à Broadway, de la télévision au cinéma, ils sont enthousiastes à l’idée de créer un meilleur programme pré-professionnel pour que nos étudiants s’épanouissent et poursuivent des études collégiales ou une vie dans les arts.”

Buckley a également été professeur à l’Université de New York, à la New York Film Academy et au Lee Strasberg Theatre and Film Institute et a récemment été directeur de l’éducation et de la sensibilisation au Appalachian Center for the Arts.

Pour plus d’informations sur la Raue Center School for the Arts, rendez-vous sur rauecenter.org/education.