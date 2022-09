Raue Centre School for the Arts annonce des cours d’automne – Shaw Local

Les tout-petits aux adolescents peuvent monter sur scène cet automne dans les cours offerts par le Raue Center for the Arts à Crystal Lake.

Pour les plus jeunes divas, Bébé de Broadwayun cours de découverte pour les enfants âgés de 18 à 36 mois, se déroulera du mardi au 6 décembre, avec des cours de 10 h à 10 h 45 le mardi.

Petites mélodies est un nouveau cours de 45 minutes pour les 3 et 4 ans plein de rimes, de rythme, de coordination, d’imagination et de plaisir. Chaque classe aura du temps pour la musique, la danse et la narration. Le cours se déroule du mardi au 7 décembre de 13 h à 13 h 45 les mardis ou mercredis. Les deux cours sont disponibles pour les 14 semaines complètes à 210 $ ou sur une base sans rendez-vous à 15 $ la session.

Petites stars de la scène est un cours de six semaines pour les enfants de 5 à 7 ans, plein de pièces de théâtre, de mouvements créatifs et de jeux de théâtre pour développer leurs compétences. La classe se termine par une classe ouverte dans laquelle les parents et les familles auront droit à une mini-vitrine. Le cours se déroule du 13 septembre au 18 octobre de 16 h à 16 h 45 les mardis. Les frais de scolarité sont de 150 $ par étudiant ou de 112,50 $ par étudiant pour les membres de RaueNOWFamily.

À vos marques, prêts, agissez ! est une classe pour les enfants de 7 à 12 ans qui utilise des jeux de théâtre et des techniques de jeu créatif pour aider les élèves à sortir de leur coquille et leur enseigner les bases du théâtre. Chaque section de classe dure six semaines et se termine par une vitrine sur la scène du Raue Center. Les frais de scolarité sont de 200 $ par étudiant ou de 150 $ pour les membres de RaueNOWFamily.

Acting II : étude de scène est une nouvelle classe pour les 13 ans et plus destinée aux acteurs prêts à faire progresser leurs compétences et à établir des liens plus solides avec le texte et le personnage. Le cours se termine par une présentation sur la scène du Raue Center le dernier jour du cours. Il se déroule du 12 septembre au 20 octobre de 16 h à 17 h 30 les lundis et mercredis. Les frais de scolarité sont de 250 $ par étudiant ou de 187,50 $ pour les membres de RaueNOWFamily.

Théâtre musical Triple Threat pour les adolescents avec l’instructeur Robin Irwin combinera le chant, le théâtre et la danse. Il se composera de trois cours par semaine : un cours de théâtre, un cours d’interprétation de chansons et un numéro entièrement mis en scène et chorégraphié. Le cours se terminera par une présentation des travaux de l’étudiant. Le cours se déroule du 12 au 26 septembre de 18h à 19h30 les lundis, mardis et jeudis. Les frais de scolarité sont de 375 $ par étudiant ou de 281,25 $ pour les membres de RaueNOWFamily.

Ensemble de théâtre musical pour jeunes se concentrera sur une technique vocale qui s’étend au-delà du chant solo au chant d’ensemble en petits et grands groupes. Les étudiants rejoindront Jane Lynch, Kate Flannery, Tim Davis et le Tony Guerrero Quintet dans “A Swingin’ Christmas” pour des performances spéciales sur la scène du Raue Center à 20 h le 10 décembre et à 13 h le 11 décembre. Les frais de scolarité sont de 350 $ par étudiant ou 262,50 $ pour les membres RaueNOWFamily.

Chanson et histoire: un théâtre musical intensif pour adultes est un cours qui permet aux étudiants de faire l’expérience de la narration à travers la chanson. Le cours se terminera par une vitrine de style cabaret. Il se déroule de 19 h 30 à 21 h les lundis du 12 au 26 septembre. Les frais de scolarité sont de 100 $ par étudiant ou de 75 $ pour les membres de RaueNOWFamily.

Pour information, visitez rauecenter.org/education.