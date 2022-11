Raue Centre for the Arts s’associe à Kids In Need McHenry County – Shaw Local

Raue Center School for the Arts collectera des objets de première nécessité souvent négligés pour l’organisation à but non lucratif Kids in Need McHenry County dans le cadre de sa production de “A Ghost Tale For Mr. Dickens Jr”.

La maison de visite de Kids in Need offre un environnement sûr et stimulant pour que les enfants puissent rendre visite à leur famille biologique, recevoir une thérapie ou pour que les soignants reçoivent un encadrement parental, selon un communiqué de presse.

Son programme de ressources, Second Bridge, comprend un centre de distribution rempli de vêtements et de fournitures permettant aux familles dans le besoin de magasiner gratuitement. Il propose également la livraison d’articles, des dates de jeu, une assistance pour les fêtes d’anniversaire et plus encore.

Le Centre Raue, au nom de Kids in Need, acceptera les dons de gants et de sous-vêtements d’hiver imperméables dans les tailles 6 à 14 d’ici le 18 décembre.

Les dons peuvent être déposés au Raue Center for the Arts, 26 N. Williams St. à Crystal Lake. Le hall du Raue Center est ouvert au public du mardi au vendredi de 14h à 16h et une heure avant chaque représentation programmée.

“Un conte de fantômes pour M. Dickens Jr.” est une adaptation familiale de 55 minutes de l’histoire classique basée sur la série de livres Magic Tree House. Le spectacle se déroule du 2 au 4 décembre et les billets commencent à 10 $ pour les étudiants et 25 $ pour les adultes. Les membres RaueNOW bénéficient de 30 % de réduction.