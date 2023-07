Raue Centre annonce le groupe de reprises de Simon et Garfunkel pour Arts on the Green – Shaw Local

Arts on the Green du Raue Center a annoncé une performance de Forever Simon & Garfunkel, un acte hommage qui célèbre le duo le plus vendu de l’histoire du rock ‘n’ roll à 19 heures le samedi 29 juillet.

Sean Altman et Jack Skuller emmèneront le public dans un voyage de concert à travers les racines adolescentes de Paul Simon et Art Garfunkel, leurs premiers succès en tant qu’acteur folk, leur domination mondiale en tant que créateurs de hits et une partie de la carrière solo de Simon.

«Le son du silence», «Pont sur l’eau trouble», «Mme. Robinson », « I Am a Rock », « The Boxer », « Homeward Bound », « Cecilia », « Hazy Shade of Winter », « Feeling Groovy », « Me & Julio Down by the Schoolyard » et « Kodachrome ».

Les billets commencent à 25 $ pour le public et 17,50 $ pour les membres RaueNOW. Ils peuvent être achetés en ligne sur rauecenter.orgvia la billetterie au 815-356-9212 ou en personne au 26 N. Williams St. au centre-ville de Crystal Lake.