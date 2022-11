Raue Center School For The Arts présente un conte de fantômes pour M. Dickens! – Section locale de Shaw

Raue Center School For The Arts est fière d’annoncer la présentation par RCSA On Stage de la collection Magic Tree House Un conte de fantômes pour M. Dickens! Basé sur le livre Magic Tree House # 44: Un conte de fantômes pour Noël, de la série de livres bien-aimée Magic Tree House de Mary Pope Osborne, cette adaptation amusante et familiale de 55 minutes d’une histoire classique est recommandée pour tous les âges.

Dans cette adaptation écrite par Jenny Laird et Will Osborne, avec des paroles de Randy Courts et Will Osborne et de la musique de Randy Courts, la cabane magique dans les arbres emmène les frères et sœurs Jack et Annie dans les rues brumeuses du Londres victorien, où ils rencontrent le célèbre auteur Charles Dickens. et découvrir qu’il souffre d’un grave blocage de l’écriture. Jack et Annie aident M. Dickens à échapper aux tristes souvenirs qui le hantent et l’inspirent pour écrire l’une des plus grandes histoires de vacances de tous les temps.

RCSA On Stage présentera ce magnifique spectacle des fêtes le vendredi 2 décembre à 19h00, le samedi 3 décembre à 15h00 et 19h00 et le dimanche 4 décembre à 15h00

Les billets adultes coûtent 25 $, les billets étudiants 10 $ et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Les ateliers de production RCSA On Stage emmènent les étudiants de la répétition à la production, de la page à la scène, en collaboration avec des professionnels du théâtre de Chicagoland. Les étudiants s’appuient sur toutes les grandes bases de la performance enseignées en classe, puis mettent ces compétences en pratique pour un public dans le cadre de la distribution d’une production à grande échelle sur la scène principale du Raue Center ! Les productions passées incluent Un chant de Noël : une pantomime de vacances, Enfants seussiqueset Seussical Jr..

Pour acheter des billets, ou pour plus d’informations sur le spectacle ou sur Raue Center School For The Arts, veuillez contacter:

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

815-356-9212

www.rauecenter.org