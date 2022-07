Raue Center présente Derrick Procell à Arts on the Green le 6 août ! – Section locale de Shaw

Rejoignez le Raue Center For The Arts le 6 août 2022 pour un formidable spectacle en plein air avec l’aimable autorisation de l’artiste original de Catfood Records, Derrick Procell ! Procell présentera le meilleur du rock, du blues et de la soul à Arts sur le vertsituée à l’église épiscopale St. Mary’s (210, avenue McHenry) à Crystal Lake, à 19 h

Originaire de Milwaukee, l’auteur-compositeur-interprète primé Derrick Procell est un leader, chanteur et musicien recherché qui se produit non seulement en tant qu’artiste solo, mais aussi avec son groupe Derrick Procell and the Redeemers, et avec Soundtracks of a Generation. Procell est un auteur-compositeur très respecté et très populaire. ses chansons ont été enregistrées par le Brooklyn Tabernacle Choir, Logan Daniels et Melissa Manchester, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous avez également entendu les chansons de Procell dans les émissions de télévision Mon nom est Earl, Vrai sang, Esprits criminels, Juridique de Boston, Grâce salvatrice, Le bureauet roi de la collineet aussi dans le film nominé aux Oscars Dame Oiseau. Il a remporté des prix d’écriture de chansons du Wisconsin Area Music Institute, du Los Angeles Songwriters Showcase et du Billboard Magazine. Son dernier album est Bonjour Mojo.

Procell a fourni des voix à des géants de la publicité comme McDonald’s, Chevrolet, Budweiser, Coca-Cola et Kellogg’s, et ses chansons ont été incluses dans des projets de l’American Cancer Society, Music From the Heart et de la Children’s Heart Foundation.

Linda Cain du Chicago Blues Guide appelle la musique de Procell « un trésor de chansons-histoires richement détaillées qui plongent l’auditeur dans l’expérience Blues du Delta à Chicago et au-delà. Les fans de blues du monde entier à la recherche de chansons de blues modernes intelligentes et puissantes qui honorent l’héritage des maîtres du genre le trouveront ici.

Billets pour Raue Center’s Arts sur le vert commencer à 20 $. Les billets étudiants (18 ans et moins) coûtent 8 $.

Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

