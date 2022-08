Raue Center for the Arts présente Jeff Jacobs, le pianiste de The Piano Man! – Section locale de Shaw

Le 27 août 2022 à 19h, Raue Center’s Arts sur le vert accueillera Jeff Jacobs, Piano Man de The Piano Man! Ancien membre du Billy Joel Band, Jacobs est apparu sur les deux tubes numéro un de Joel “We Didn’t Start the Fire” et “River of Dreams”.

Au cours de cet incroyable concert en plein air, Jacobs partagera de la musique et des histoires de son temps avec le Billy Joel Band. Il présentera également, avec la musique de Billy Joel, des tubes de Foreigner, The Beatles, et plus encore !

Jacobs est apparu sur plusieurs albums et tournées de Billy Joel, notamment Front orageux et Rivière des rêves, et a gagné le titre de “The Piano Man’s Piano Man”, que Joel lui-même a utilisé pour décrire Jacobs à de nombreuses reprises. Pianiste accompli, chanteur, claviériste, producteur, compositeur et conteur, Jacobs a également été membre de Foreigner de 1992 à 2009 et a tourné avec le chanteur de Foreigner Lou Gramm. En plus d’enregistrer et de tourner avec Billy Joel et Foreigner, Jacobs a également passé du temps en tant que membre du groupe de Julian Lennon.

Ce voyage solo à travers la musique classique que vous aimez clôturera le Arts sur le vert série de divertissements d’été en plein air le 27 août à 19 h. Le concert a lieu à l’église épiscopale St. Mary’s au centre-ville de Crystal Lake, une magnifique salle qui offre un divertissement formidable en plein air!

Les billets sont vendus par zone (zone 1 = 30 $, zone 2 = 25 $ et zone 3 = 20 $). La zone 1 est la plus proche de la scène. Les places assises sont en admission générale et les clients sont encouragés à apporter des chaises, des couvertures et un pique-nique avec des boissons de leur choix. L’alcool est autorisé pour les clients âgés de 21 ans et plus.

Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 % sur le prix des billets. Pour les billets, visitez https://events.rauecenter.org/events/ .

Pour plus d’informations sur Jeff Jacobs ou Arts sur le verts’il vous plaît contactez:

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020