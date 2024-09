Rattraper le sommeil perdu pendant le week-end peut vous éviter une crise cardiaque. Voici pourquoi vous ne devriez pas l’ignorer | Santé

Un rythme de sommeil régulier est extrêmement important pour maintenir un corps et un esprit sains. Lorsque nous nous réveillons après un sommeil profond d’au moins 7 à 8 heures, le corps se sent rajeuni et rechargé. Cependant, pendant les jours de semaine, les horaires de travail et les longues heures de travail peuvent réduire notre rythme de sommeil. C’est pourquoi les week-ends viennent à la rescousse. En dormant le week-end, nous courons moins de risques de développer des maladies cardiaques (Shutterstock)

Un récent étude Une étude menée par les chercheurs du Laboratoire national des maladies infectieuses du Centre national des maladies cardiovasculaires de l’hôpital Fuwai de Pékin a révélé que rattraper le sommeil supplémentaire pendant le week-end peut améliorer la santé cardiaque.

À LIRE AUSSI : Pourquoi le sommeil est si important pour votre forme physique

Lorsque nous dormons pendant le week-end, nous courons moins de risques de développer des maladies cardiaques. L’étude indique qu’un risque de maladie cardiaque inférieur de 19 % a été observé chez les personnes qui ont tendance à rattraper le sommeil perdu pendant le week-end.

L’étude a été menée sur 90 903 participants et leurs habitudes de sommeil ont été étudiées pendant 14 ans. L’étude était basée sur une comparaison entre deux groupes : un groupe qui rattrapait le sommeil perdu pendant le week-end, et l’autre groupe qui ne le faisait pas. Après 14 ans, on a observé que les personnes qui dormaient pendant le week-end présentaient un risque inférieur de 19 % de développer des maladies cardiaques telles qu’une insuffisance cardiaque, une fibrillation auriculaire et un accident vasculaire cérébral.

Le manque chronique de sommeil peut avoir un impact négatif sur la santé cardiaque. Il peut également affecter plusieurs autres fonctions corporelles.

À LIRE AUSSI : Journée mondiale du sommeil 2024 : pourquoi les femmes doivent mieux dormir ; conseils d’experts pour améliorer la qualité du sommeil

Sommeil et santé cardiaque : quel est le lien ?

Le sommeil compensatoire du week-end est lié à des facteurs génétiques, qui contribuent à leur tour à la santé cardiaque. Un bon rythme de sommeil présente également des avantages psychologiques qui peuvent à leur tour contribuer à améliorer considérablement la santé cardiaque. Le sommeil peut également aider à réguler la glycémie et la tension artérielle. Des choix alimentaires plus sains et un risque réduit d’obésité contribuent également à des habitudes de sommeil saines.

À LIRE AUSSI : Journée mondiale du sommeil 2024 : partager le lit ou dormir seul, qu’est-ce qui est meilleur pour votre santé mentale ?

Avis de non-responsabilité : cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel. Demandez toujours l’avis de votre médecin pour toute question concernant un problème de santé.