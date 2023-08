Rattraper le sommeil le week-end n’aide pas: étude

Selon une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que rattraper le sommeil pendant le week-end en raison de la perte de sommeil pendant la semaine ne ramène pas votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle à la normale.

Des chercheurs de la Penn State University ont partagé les résultats d’une étude publiée mardi dans la revue Psychosomatic Medicine.

Les chercheurs disent que lorsque le sommeil est limité à cinq heures par nuit pendant la semaine, cela aggrave votre santé cardiovasculaire, y compris la fréquence cardiaque et la tension artérielle.

« Seuls 65 % des adultes aux États-Unis dorment régulièrement les sept heures recommandées par nuit, et de nombreuses preuves suggèrent que ce manque de sommeil est associé à long terme aux maladies cardiovasculaires », a déclaré Anne-Marie Chang, co-auteur. et professeur agrégé de santé biocomportementale à Penn State, a déclaré mardi dans un communiqué de presse.

Les chercheurs ont étudié les habitudes de sommeil de 15 hommes en bonne santé, âgés de 20 à 35 ans, sur une période de 11 jours. Les trois premières nuits, les participants ont été autorisés à dormir jusqu’à 10 heures par nuit pour atteindre un niveau de sommeil de base.

Les cinq nuits suivantes, le sommeil des participants a été limité à cinq heures par nuit, suivi de deux nuits de récupération où ils étaient, encore une fois, autorisés à dormir jusqu’à 10 heures par nuit.

Pour mesurer l’impact de la récupération du sommeil sur la santé cardiovasculaire, les chercheurs ont noté la fréquence cardiaque au repos et la tension artérielle des participants toutes les deux heures pendant la journée.

Selon l’étude, la fréquence cardiaque des participants a augmenté de près d’un battement par minute (BPM) à chaque jour consécutif de l’étude. La fréquence cardiaque de base moyenne était de 69 BPM, tandis que la fréquence cardiaque de base moyenne le deuxième jour de récupération était de près de 78 BPM.

La pression artérielle systolique a augmenté d’environ 0,5 millimètre de mercure (mmHg) par jour, selon les chercheurs. La pression artérielle systolique moyenne de base était de 116 mmHg et était de près de 119,5 mmHg à la fin de la période de récupération.

Les chercheurs ont mesuré la fréquence cardiaque et la pression artérielle des participants à plusieurs reprises tout au long de l’étude, tenant également compte de l’impact de l’heure de la journée sur la santé cardiovasculaire. La fréquence cardiaque est naturellement plus faible au réveil que plus tard dans la journée, et la mesurer consécutivement peut expliquer cette différence, selon l’étude.

« La fréquence cardiaque et la pression artérielle systolique ont augmenté chaque jour et ne sont pas revenues aux niveaux de base à la fin de la période de récupération », a déclaré l’auteur principal David Reichenberger.

« Ainsi, malgré la possibilité supplémentaire de se reposer, à la fin du week-end de l’étude, leur système cardiovasculaire n’avait toujours pas récupéré », a ajouté Reichenberger.

Chang dit que de plus longues périodes de récupération du sommeil peuvent être nécessaires pour se remettre de plusieurs nuits consécutives de perte de sommeil.

« Le sommeil est un processus biologique, mais c’est aussi un processus comportemental sur lequel nous avons souvent beaucoup de contrôle », a déclaré Chang. « Non seulement le sommeil affecte notre santé cardiovasculaire, mais il affecte également notre poids, notre santé mentale, notre capacité à nous concentrer et notre capacité à maintenir des relations saines avec les autres, entre autres choses. »