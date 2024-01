Rats de tranchées : les rongeurs envahissent les lignes de front en Ukraine, écho macabre de la Première Guerre mondiale

CNN

Les lignes de front de La guerre de la Russie en Ukraine sont devenus infestés de rats et de souris, propageant des maladies provoquant des vomissements et des saignements des yeux chez les soldats, paralysant la capacité de combat et recréant les conditions horribles qui ont tourmenté les troupes lors de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale.

Une militaire ukrainienne, qui porte l’indicatif d’appel « Kira », a rappelé comment son bataillon a été assailli l’automne dernier par une « épidémie de souris » alors qu’il combattait dans la région sud de Zaporizhzhia.

« Imaginez que vous allez vous coucher et que la nuit commence avec une souris qui rampe dans votre pantalon ou votre pull, ou qui vous mâche le bout des doigts, ou qui vous mord la main. Vous dormez deux ou trois heures, selon votre chance », a déclaré Kira à CNN. Elle a estimé qu’il y avait environ 1 000 souris dans sa pirogue composée de quatre soldats. « Ce n’étaient pas les souris qui nous rendaient visite ; nous étions leurs invités.

Les infestations sont dues en partie au changement des saisons et du cycle d’accouplement des souris, mais elles sont également une mesure de la façon dont la guerre est devenue statique, après La contre-offensive de l’Ukraine fut largement repoussée par les défenses russes fortement fortifiées. Au milieu d’un autre hiver rigoureuxles souris se nourrissent sur près de 1 000 kilomètres (621 milles) en première ligne, propageant maladies et mécontentement alors qu’ils recherchent de la nourriture et de la chaleur.

Kira a déclaré qu’elle avait tout essayé pour débarrasser leurs bunkers des souris : saupoudrer du poison, pulvériser de l’ammoniaque, et même prier. Les magasins à proximité se sont approvisionnés en produits anti-souris et ont fait une tuerie, a-t-elle déclaré. Mais à mesure que les souris arrivaient, ils ont essayé d’autres méthodes.

«Nous avions un chat nommé Busia, et au début, elle aidait et mangeait aussi des souris. Mais par la suite, il y en eut tellement qu’elle refusa. Un chat peut attraper une ou deux souris, mais s’il y en a 70, ce n’est pas réaliste.»

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des soldats ukrainiens et russes montrent l’ampleur des infestations sur les lignes de front. On voit des souris et des rats se précipiter sous des litsdans sacs à dos, générateurs d’énergie, poches du manteau et taies d’oreiller. L’une d’entre elles montre des souris sortant d’un mortier tourelle comme les balles d’un Browning.

Dans une autre, un chat essaie de glisser une souris sur un fauteuil, avant qu’un soldat ne frappe le haut du siège et que des dizaines d’autres tombent en cascade. Le chat, désespérément en infériorité numérique, admet sa défaite et recule.

Libkos/Getty Images Une souricière dans une poubelle tente d’endiguer un essaim de rongeurs dans une tranchée près de Bakhmut, en Ukraine, en octobre 2023.

Les renseignements militaires ukrainiens en décembre signalé une épidémie de « fièvre de la souris » dans de nombreuses unités russes autour de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, que Moscou tente de revendiquer depuis des mois. Le rapport indique que la maladie se transmet des souris aux humains « par l’inhalation de poussières d’excréments de souris ou par l’ingestion d’excréments de souris dans les aliments ».

CNN n’a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante, mais selon l’armée ukrainienne, les symptômes horribles de la maladie comprennent de la fièvre, des éruptions cutanées, une tension artérielle basse, des hémorragies oculaires, des vomissements et, du fait qu’elle affecte les reins, de graves maux de dos et problèmes pour uriner.

Le résultat, selon les renseignements de défense ukrainiens, est que « la « fièvre de la souris » a considérablement réduit la capacité de combat des soldats russes ». Il n’a pas été précisé si les troupes ukrainiennes avaient été touchées de la même manière.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas cité de pathologie spécifique affectant les troupes russes, mais il existe une série de maladies associées à la vie à proximité de rongeurs qui présentent des symptômes similaires, notamment la tularémie, la leptospirose et l’hantavirus.

Le rapport n’est pas sans rappeler ceux de la Première Guerre mondiale, où l’accumulation putride de déchets et de cadavres permettait aux « rats des tranchées » de se reproduire rapidement. Les rats sont nocturnes et sont souvent plus occupés pendant que les soldats tentent de se reposer, ce qui provoque un stress énorme.

Robert Graves, un poète anglais qui a combattu dans les tranchées, a rappelé dans ses mémoires comment les rats « montaient du canal, se nourrissaient des nombreux cadavres et se multipliaient excessivement ». Lorsqu’un nouvel officier est arrivé, lors de sa première nuit, il « a entendu une bagarre, a braqué sa torche sur le lit et a trouvé deux rats sur sa couverture qui se disputaient la possession d’une main coupée ».

Pendant la Première Guerre mondiale, la population de rats a augmenté lorsque le conflit a stagné. Et l’on craint que la guerre menée par la Russie en Ukraine n’ait un effet similaire. Le chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, a déclaré L’économiste à la fin de l’année dernière : « Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique qui nous met dans une impasse. »

Hulton Deutsch/Corbis historique/Getty Images Trois soldats allemands affichent leurs gains après une nuit passée à attraper des rats dans une tranchée du front occidental pendant la Première Guerre mondiale.

Ihor Zahorodniuk, chercheur au Musée national d’histoire nationale d’Ukraine, a déclaré à CNN que les infestations de souris étaient en partie dues au pic de reproduction des rongeurs à l’automne, mais aussi aux effets de la guerre elle-même.

« Les cultures d’hiver semées à l’automne 2021 n’ont pas été récoltées dans de nombreux endroits en 2022 et ont donné lieu à un auto-ensemencement généreux. Les souris qui s’y reproduisaient ont survécu à l’hiver très chaud et ont pu récolter une nouvelle récolte », a-t-il déclaré. La guerre a également dispersé les prédateurs naturels, permettant aux souris de se propager plus librement.

En plus de causer de l’anxiété et des maladies chez les soldats, les souris ravagent également les équipements militaires et électriques. Alors qu’elle travaillait comme signaleur et vivait séparément des autres troupes combattantes à Zaporizhzhia, Kira a déclaré que les souris « ont réussi à grimper dans des boîtes métalliques et à ronger les fils », perturbant les communications.

« Les souris ont tout mâché : radios, répéteurs, fils. Les souris sont entrées dans les voitures et ont mâché le câblage électrique pour que les voitures ne fonctionnent pas, et elles ont également mâché les réservoirs et les roues », a déclaré Kira. “Les pertes causées par les souris dans notre seule pirogue s’élèvent à un million de hryvnia [$26,500].»

Zahorodniuk a souligné que les dégâts peuvent être critiques, « car la perte de communication peut coûter des vies ».

Libkos/Getty Images Des soldats dorment dans leur abri alors qu’ils occupent leurs positions dans la forêt enneigée de Serebryan, dans la région de Donetsk, en janvier 2024.

Alors que l’Ukraine traverse un nouvel hiver, le problème va probablement s’aggraver avant de s’améliorer. « Il fera de plus en plus froid et ils iront de plus en plus dans les tranchées. La situation ne changera pas tant que tous n’auront pas vécu cela », a déclaré Zahorodniuk.

Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats n’ont pas réussi à résoudre le problème des rats des tranchées. Au lieu de cela, ils tuaient des rats pour leur sport. Essayer d’en enfoncer un avec une baïonnette est devenu une forme de divertissement. La population n’a diminué qu’à la fin de la guerre. Mais Zahorodniuk a averti que l’Ukraine ne devrait pas laisser la même chose se reproduire.

« La lutte contre eux doit être organisée et ne pas s’appuyer sur des soldats et des volontaires qui n’imaginent pas les moyens de se battre. C’est faux. Après tout, c’est une question de capacité de combat de l’armée. Nous devons prendre soin de nos soldats.