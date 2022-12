Rationalisez vos festivités cet hiver avec les appareils électroménagers intelligents de Samsung – Samsung Global Newsroom

La saison hivernale est l’une des périodes les plus agréables de l’année, voir les amis et les familles se réunir pour remercier, célébrer l’année qui s’est écoulée et anticiper celle à venir — de toutes sortes de manières uniques.

Bien que la préparation qui précède ces événements festifs puisse sembler décourageante, les utilisateurs d’appareils électroménagers Samsung Electronics n’ont pas à s’inquiéter, car leurs appareils sont dotés d’une gamme de fonctionnalités intelligentes et utiles pour réduire le temps que vous passez à organiser et augmenter le temps que vous passez à profiter. cette saison avec les personnes que vous aimez le plus.

Lisez la suite pour quelques conseils sur la meilleure façon d’utiliser vos appareils électroménagers Samsung pour tirer le meilleur parti de cette saison de fin d’année.

Éliminez le stress de la cuisine des Fêtes avec le four et le réfrigérateur AI de Bespoke

Que vous soyez un pro de la cuisine ou que vous exerciez uniquement vos compétences culinaires pour les grandes réunions de famille, préparer un repas complet des Fêtes est toujours un peu angoissant. Le four Bespoke AI™ est là pour éliminer le stress lié à la préparation d’un repas complet grâce à ses fonctionnalités intelligentes.

La caméra du four Bespoke AI ™ identifie les aliments à l’intérieur et donne des recommandations pour les modes de cuisson, la température, les horaires et même les notifications de brûlure pendant la cuisson de vos plats — Donc, si vous êtes occupé à retrouver des amis, vous n’avez pas à vous soucier de trop cuire votre plat principal.

De plus, si vous ne savez pas exactement quels aliments préparer pendant la période des Fêtes, SmartThings Cooking peut vous proposer des recettes recommandées adaptées à votre événement, à vos capacités culinaires et même aux exigences alimentaires de la fête des Fêtes. Vous cherchez de l’inspiration pour savoir quoi faire avec tous ces restes de dinde? SmartThings Cooking a la réponse pour vous.

Une partie de la préparation des grands repas de vacances consiste en des courses encore plus importantes et se soucier de la façon de conserver cette coupe de viande de prix à son meilleur dans un réfrigérateur plein à craquer peut être un véritable frein à votre esprit festif. Votre réfrigérateur Bespoke est livré avec FlexZone™ dans son tiroir de rangement flexible qui offre cinq réglages de température différents afin que vous puissiez conserver vos divers aliments et boissons à la température optimale.

De plus, pendant que vous vous occupez dans la cuisine, vous pouvez profiter de l’ambiance créée par les panneaux colorés et personnalisables de votre réfrigérateur Bespoke pendant que vous jouez de la musique festive et que vous entrez vraiment dans l’esprit des fêtes.

Restez fidèle et étendez-vous avec les appareils de nettoyage intelligents de Bespoke

Pendant la saison de fin d’année, vous êtes sûr de tomber sur une pléthore de rassemblements festifs — que ce soit une fête de travail, une réunion de famille ou simplement une soirée amusante dans votre ville natale. Avec autant d’événements différents, garder vos tenues préférées propres et soignées peut sembler une corvée, mais avec la laveuse Bespoke AI™, vous n’avez pas à vous soucier de jouer avec votre machine à laver pour vous assurer que tout est prêt exactement quand vous en avez besoin. .

Le mode AI OptiWash™ de la laveuse Bespoke AI™ détecte le poids et le niveau de salissure du tissu à chaque charge et optimise intelligemment les quantités d’eau et de détergent à l’intérieur du tambour tout en ajustant le temps de lavage pour obtenir les meilleurs résultats de lavage aussi rapidement et aussi efficacement que possible.

De plus, pour ce pull en cachemire que vous économisez pour votre séance photo de vacances habituelle avec vos proches, le Bespoke AirDresser est l’outil parfait pour s’assurer qu’il reste propre, soigné et hors de danger avant qu’il ne passe devant l’appareil photo.

Enfin, une fois la fête terminée et les invités partis, la tâche de nettoyer le désordre des fêtards et des décorations festives peut sembler être la dernière chose au monde que vous vouliez faire à la fin d’une longue journée. Le Bespoke Jet™, avec son système de filtration multicouche à 99,999 %, est capable de piéger 99,999 % des particules de poussière,1 vous permettant de nettoyer votre maison en un rien de temps, et grâce à sa station de nettoyage tout-en-un ™, vous n’avez même pas besoin de vous soucier de vider l’aspirateur afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de souvenirs spéciaux au lieu de nettoyer après eux .

Restez confortable, plus intelligent, avec le système de chauffage intelligent de Samsung

Avec l’hiver dans l’hémisphère nord, les températures baissent et les nuits longues et calmes, et avec les membres de la famille venus de loin pour rester, il est plus important que jamais que vous puissiez vous détendre correctement à la fin d’une journée bien remplie dans un endroit calme. et la maison suffisamment chaude.

Système de chauffage écologique de Samsung2 est capable de chauffer rapidement votre maison à la température désirée et de s’assurer que vous avez assez d’eau pour tout le monde. Le système de pompe à chaleur unique et entièrement intégré est non seulement capable de vous fournir des températures confortables pendant les mois d’hiver, mais sa sortie à faible bruit signifie que vous pouvez profiter d’une véritable nuit silencieuse après une longue journée de festivités sans avoir à vous soucier de votre temps de repos important étant perturbé par un système de chauffage bruyant.

Grâce à ces fonctionnalités intelligentes et à d’autres de la gamme d’appareils électroménagers de Samsung, vous pouvez éliminer le stress de cette saison festive et vous concentrer plutôt sur ce que l’on appelle souvent la «période la plus merveilleuse de l’année» et tous les moments spéciaux qui viennent avec.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Samsung Newsroom pour toutes les dernières nouveautés sur les appareils électroménagers intelligents de Samsung.

1 Test basé sur CEI 62885-2, CL.5.11 par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation réelle. Fait référence aux particules d’une taille comprise entre 0,5 et 4,2 µm.

2 Disponible pour des modèles spécifiques en Europe