Ma première interaction avec l’oncle Dilip était comme un enfant. Nous sommes restés en diagonale en face de son bungalow à Pali Hill. Nous courrions dans sa maison et jouions dans son jardin avec ses neveux et nièces. Peut-être que nous étions ces enfants agaçants, mais il ne s’en souvenait pas quand je l’ai rencontré plus tard et que je lui en ai parlé.

Je ne suis pas dans le pays en ce moment et j’ai été extrêmement attristé quand j’ai appris le décès de l’oncle Dilip.

Je l’aime tellement en tant qu’être humain, et en tant qu’acteur, je le vénère. Tout ce que je peux dire, c’est que son âme repose en paix, et j’offre beaucoup de câlins et de condoléances à tante Saira.

Dilip saab en tant qu’acteur était par excellence. Il était également une excellente co-star et à plus de 100% dans tous les aspects.

Je me souviens m’être assis avec lui et l’avoir entendu parler des livres qu’il lisait à ce moment-là. C’était un homme très bien informé et avait toujours un livre à la main.

J’ai le privilège d’avoir rencontré et travaillé avec Dilip saab. Je suis absolument privilégié. Même le mot privilège ne suffit pas.

Je ne sais pas quoi dire et comment réagir. Je suis à court de mots, en fait. Oncle Dilip, nous t’aimons et nous continuerons à t’aimer.