Rath Yatra 2021 : La raison derrière les mains inachevées de Lord Jagannath au temple Puri | Actualités culturelles

New Delhi : Le festival de chars le plus vénéré de la ville de Puri, dédié à Lord Jagannath – Le Jagannath Rath Yatra a commencé cette année dans le cadre d’un protocole COVID strict le 12 juillet. sont en place.

C’est une affaire de 15 jours à laquelle assistent des lakhs de fidèles qui se pressent dans la ville-temple de Puri, Odisha, pour rechercher les bénédictions du Seigneur. Cependant, en raison de la deuxième vague de pandémie mortelle de nouveau coronavirus, le temple n’est pas ouvert aux fidèles.

Il existe diverses légendes et croyances associées à l’origine de la idoles de Lord Jagannath, Lord Balabhadra (frère) et Devi Subhadra (soeur). Les idoles du dieu à l’intérieur du temple de Puri sont d’un type particulier et ne sont pas faites de métal ou de pierre. Au contraire, le bois de Neem est utilisé pour sculpter magnifiquement les idoles.

Les idoles of Lord Jagannath représente le Seigneur incarnant les caractéristiques d’une grande tête carrée, de grands yeux et de membres inachevés. Il existe plusieurs légendes liées à l’origine de la façon dont le seigneur est venu résider au temple Puri à Bhubaneswar.

L’une des histoires populaires qui y est associée révèle pourquoi les mains et les membres des idoles du seigneur sont inachevés.

On pense qu’il était une fois un roi nommé Indradyumna, qui voulait construire un temple du dieu Vishnu mais n’était pas certain de la forme de l’idole qui représenterait le Seigneur. Le Seigneur Brahma lui a ensuite demandé de méditer et de prier le Seigneur Vishnu lui-même quant à la forme qu’il aimerait incarner.

Après une méditation profonde, Dieu est apparu dans son rêve et a parlé d’une bûche de bois flottante particulière près de Bankamuhana à Puri et son image serait faite à partir de cette bûche. Après ce rêve, Indradyumna s’est précipitée sur place et a trouvé la bûche de bois. Cependant, à sa grande surprise, il n’arrivait pas à convaincre ses artistes d’en faire des idoles, quoi qu’il arrive.

Les outils des artisans cassaient à chaque fois qu’ils essayaient de couper la bûche. C’est à ce moment-là qu’Ananta Maharana (charpentier Bishwakarma/Vishwakarma) est apparu et a proposé son aide.

Cependant, Bishwakarma avait une condition.

Il a dit qu’il ne devrait pas être dérangé en découpant l’idole jusqu’à ce qu’elle soit terminée. Ainsi, pendant deux semaines, il s’est occupé de la tâche divine en podium verrouillé sans interruption de personne. Mais après deux semaines, soudainement, le bruit du travail a cessé de venir de l’intérieur du podium auquel l’épouse d’Indradyumna – Gundicha a dit qu’ils devaient entrer et vérifier s’il allait bien.

Bien que le roi ne le veuille pas, il n’avait pas d’autre choix que d’entrer à l’intérieur. Cependant, à leur grande surprise, quand ils sont entrés, ils n’ont trouvé aucun charpentier et seulement des idoles inachevées. Il s’est immédiatement repenti de son acte. Mais une voix divine – probablement du Seigneur Vishnu lui-même, a dit au roi qu’il ne devrait pas regretter et installer les idoles inachevées telles qu’elles sont et que le Seigneur se rendra visible aux dévots sous cette forme.

Depuis, le idoles de Lord Jagannath, son frère Balabhadra et sa soeur Subhadra sont vénérés sous une forme inachevée.

Au mois d’Asadha (juin ou juillet), les idoles sont amenées sur le Bada Danda et voyagent jusqu’au Temple Shri Gundicha dans d’énormes chars. Les dévots en lakhs se pressent dans les rues pour apercevoir le seigneur et rechercher leurs bénédictions.

La ville-temple de Puri est magnifiquement ornée pendant cette période festive alors que des milliers de fidèles se rendent à la demeure divine du seigneur et recherchent les bénédictions du dieu Jagannath, Balabhadra et Devi Subhadra.

Jai Jagannatha !