Ratcliffe prêt pour le verdict de vente de Manchester United pour la saison prochaine

Sir Jim Ratcliffe est prêt pour la vente potentielle prolongée de Manchester United pour entrer dans la nouvelle saison si nécessaire et ne fixe aucun délai pour que les Glazers doivent prendre une décision.

S’il n’y a pas de résolution d’ici la mi-août, lorsque la campagne 2023-24 commencera, cela fera neuf mois que les Glazers ont indiqué que leur propriété de 18 ans pourrait se terminer en entamant « un processus d’exploration d’alternatives stratégiques ».

Où Harry Maguire devrait-il aller après le cauchemar de Manchester United ? En savoir plus

Ratcliffe n’a pas encore entendu parler de la famille américaine après sa tentative d’obtenir une participation majoritaire dans un accord qui pourrait conserver un ou plusieurs des Glazers en tant que propriétaires minoritaires. Il est entendu qu’il reste patient concernant le processus.

Le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani, l’autre partie intéressée publiquement déclarée, est devenu frustré par la longueur du processus. Son offre finale, une cinquième, a été déposée début juin et ne dépasse pas 6 milliards de livres sterling. Il n’est pas sûr de l’intention de vente de la famille américaine.

United est sur le point de finaliser la signature de 42,9 millions de livres sterling du gardien de but de l’Internazionale André Onana et se concentrera ensuite sur la signature d’un attaquant. La principale cible d’Erik ten Hag était Harry Kane, mais United a dû chercher ailleurs après avoir décidé qu’un accord pour l’attaquant de Tottenham était trop difficile. Ten Hag s’intéresse à Rasmus Højlund de l’Atalanta, qui a marqué neuf buts en Serie A la saison dernière, et surveille également Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort.

Les deux joueurs sont susceptibles d’être chers. Atalanta a initialement fixé le prix demandé pour Højlund à 100 millions d’euros (86,8 millions de livres sterling), mais United espère que 70 millions d’euros feront atterrir l’attaquant danois. Ils ne veulent pas payer plus que les chances du joueur de 20 ans et ont gardé leurs options ouvertes en ciblant Kolo Muani. Il est peu probable que l’Eintracht vende l’international français pour moins de 75 millions de livres sterling et il y a des suggestions selon lesquelles il demandera 90 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football « , »newsletterId »: »the-fiver », »successDescription »: »Nous vous enverrons Football Daily tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Kolo Muani, qui peut jouer au milieu ou sur les flancs, pourrait convenir à Ten Hag. Il a marqué 15 buts et enregistré 11 passes décisives en Bundesliga la saison dernière et a attiré l’attention de la France lors de sa défaite contre l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde l’an dernier. Le Paris Saint-Germain a également été lié à l’ancien attaquant nantais.