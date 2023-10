Ratcliffe impatient de signer en janvier à Man United – sources

Sir Jim Ratcliffe espère que son investissement dans Manchester United sera confirmé avant le mercato de janvier, mais des inquiétudes subsistent quant aux financements disponibles pour renforcer l’équipe, ont déclaré des sources à ESPN.

Ratcliffe et son consortium INEOS proposent un investissement de 1,35 milliard de livres sterling. [$1.643bn] accord pour acheter une part de 25% du club et ainsi prendre le contrôle de l’aspect sportif de l’entreprise.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Dawson : la candidature de Ratcliffe présente une lueur d’espoir pour United

Une source a déclaré à ESPN que Ratcliffe était conscient des réactions négatives des supporters car son accord permettrait aux propriétaires impopulaires, la famille Glazer, de rester et on a le sentiment qu’une fenêtre de transfert positive en janvier contribuerait dans une certaine mesure à apaiser les fans.

Mais on craint que les restrictions du fair-play financier (FFP) ne rendent les affaires difficiles, notamment parce qu’il n’est actuellement pas prévu d’effacer la dette du club. Le paiement de la dette – les chiffres publiés en mars montraient que United devait près d’un milliard de livres sterling – contribuerait à augmenter le budget des transferts mais, dans l’état actuel des choses, il y a peu de marge de manœuvre après avoir engagé 178 millions de livres sterling pour les joueurs avant la nouvelle saison. .

Sir Jim Ratcliffe est la deuxième personne la plus riche de Grande-Bretagne avec une fortune de 29,7 milliards de livres sterling, selon la Sunday Times Rich List 2023. Le crédit photo doit être lu DIRK WAEM/AFP via Getty Images

United a utilisé tout son budget estival pour faire venir Rasmus Højlund, Mason Mount, André Onana, Altay Bayindir, Sergio Reguilón, Sofyan Amrabat et Jonny Evans. Les marges financières sont si étroites que Bayindir, Reguilón et Amrabat n’ont pu arriver qu’après la confirmation du transfert définitif de Dean Henderson à Crystal Palace.

La police de United et du Grand Manchester se prépare à des manifestations de supporters lors du prochain match à domicile – contre le FC Copenhague en Ligue des champions le 24 octobre – suite à l’annonce de l’investissement minoritaire proposé par Ratcliffe et à l’implication selon laquelle cela conduirait les Glazers à rester au classement général. contrôle.

On craint également de plus en plus que des matchs à domicile très médiatisés qui doivent être diffusés à un public mondial ne soient la cible de supporters désillusionnés. Le match de United en Premier League avec Liverpool a été reporté en mai 2021 après qu’une manifestation anti-Glazer a conduit un groupe de supporters à prendre d’assaut le terrain d’Old Trafford.

Le derby de Manchester contre ses voisins et champions de Premier League, Manchester City – l’un des plus grands matchs de la saison – devrait avoir lieu à Old Trafford le 29 octobre.