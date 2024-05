Ratcliffe envisage une incroyable re-signature de la star pour expier l’erreur de Solskjaer

Manchester United envisage un accord choc pour ramener Angel Gomes à Old Trafford, tandis qu’un rapport a révélé que Tottenham Hotspur et Aston Villa s’intéressent également à lui.

Gomes est né à Londres et a gravi les échelons des jeunes de Man Utd avant d’être promu dans sa première équipe en juillet 2019. Le milieu de terrain offensif central, qui peut également opérer dans les rôles de n°8 et n°6, n’a disputé que 10 matches seniors. pour Man Utd.

Après avoir été déçu par le temps de jeu qu’il a reçu sous la direction de l’ancien patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, Gomes a rejeté l’offre d’un nouveau contrat et a choisi de quitter le club avec un transfert gratuit en août 2020.

Certains à Man Utd savaient immédiatement que le club avait commis une erreur, car Gomes a toujours été un meneur de jeu très apprécié avec un énorme potentiel.

Gomes a rapidement rejoint Lille mais a passé la campagne 2020-21 en prêt à Boavista au Portugal. Après avoir inscrit six buts et six passes décisives en 32 matches avec Boavista, l’ancien international anglais U21 est revenu à Lille à l’été 2021.

Depuis, Gomes s’est imposé comme un acteur clé de l’équipe de Ligue 1. Cette saison, il a inscrit deux buts et 10 passes décisives en 44 matches tout en alternant entre plusieurs rôles de milieu de terrain.

Les performances élégantes et la polyvalence de Gomes ont alerté de nombreux prétendants potentiels. Selon les rapports, Man Utd « garde un œil » sur ses progrès et envisage une décision étonnante pour le re-signer.

Le chef de Man Utd, Sir Jim Ratcliffe, estime clairement que ses prédécesseurs, aux côtés de Solskjaer, n’ont pas fait assez pour garder Gomes à Old Trafford et va maintenant tenter de rectifier ce problème en le réintégrant dans l’équipe senior.

Actualités de Man Utd : Angel Gomes pourrait revenir

Man Utd affrontera la compétition de Premier League pour piéger Gomes, car Tottenham, Aston Villa et West Ham United ont également été crédités d’intérêts.

Plus loin, l’AC Milan et le Borussia Dortmund surveillent la situation au cas où ils pourraient recruter le joueur de 23 ans à un prix réduit.

Gomes a peut-être réalisé d’excellentes performances ces derniers temps, mais Lille aura du mal à lui réclamer des honoraires énormes cet été.

Le club français a tenté de prolonger le contrat de Gomes, son contrat actuel devant expirer en juin 2025, mais sans succès jusqu’à présent.

Si le joueur signale son envie de quitter Lille pour un grand club, il devra alors simplement accepter une offre à prix cassé. Le rapport ne mentionne pas la valeur de Gomes, mais on prétend ailleurs que sa valeur s’élève à 22 millions d’euros (19 millions de livres sterling).

