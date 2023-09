Ratchford remporte le titre avec une deuxième chance | Actualités, Sports, Emplois

Ritchey et Denis terminent deuxièmes du district

Par John Hartsock

[email protected]

Pour Marley Ratchford, atteindre le match de championnat de tennis en simple féminin de classe 2A du District 6 l’automne dernier et y perdre a été une expérience d’apprentissage précieuse.

« J’ai travaillé très fort durant la dernière intersaison, parce que je savais ce que ça faisait l’an dernier, et je ne voulais pas ressentir ça à nouveau », a déclaré Ratchford mercredi.

Tout le travail acharné de Ratchford, junior cette saison, a porté ses fruits. Sous un ciel ensoleillé sur les courts de tennis Herb Faris de Mansion Park mercredi, Ratchford a remporté le match de championnat en simple du district 6 de classe 2A, 6-4, 2-6, 7-5, contre Julia Ritchey, junior de Central High School.

Le match de championnat du district 4-6 de classe 3A a été remporté par Addison Lindsey de Central Mountain, 6-0, 6-0, contre Crosby Denis, vedette de Hollidaysburg.

Les deux champions individuels en simple se qualifieront désormais pour la compétition d’État PIAA les 2 et 3 novembre au Hershey Racquet Club.

La finale du District 6 Classe 2A a été une lutte titanesque âprement disputée, de va-et-vient et très disputée. Ratchford, deuxième tête de série, a remporté le premier set, mais a perdu le deuxième lorsque Ritchey, tête de série, a marqué les quatre derniers points du match. Ratchford a ensuite remporté le troisième et décisif set, 7-5, en remportant les quatre derniers points, y compris les deux derniers points pour sortir d’une égalité 5-5.

Ratchford avait perdu contre Ritchey lors d’un match de saison régulière la semaine dernière, mais a fait preuve d’un grand courage en revenant pour remporter le match de championnat de district de mercredi malgré un mal de dos.

« J’avais déjà perdu contre elle, donc je savais vraiment que j’allais devoir jouer mon meilleur match au classement général pour la battre aujourd’hui », a déclaré Ratchford. « Mon service était définitivement un défi aujourd’hui, mais servir n’est pas tout.

« Je savais que je devais rester concentré sur mes retours. C’est une frappeuse très dure, et je savais que je devrais suivre mon jeu de jambes aujourd’hui et que je devrais bien anticiper l’endroit où la balle a été frappée.

L’entraîneur de Central Cambria, Kim Cavalier, a salué la diligence, la persévérance et l’éthique de travail de Ratchford.

« Marley venait de perdre contre Julia la semaine dernière, et ils ont tous deux joué un excellent match aujourd’hui », a déclaré Cavalier. «Je suis tellement fier de Marley. Elle a travaillé très dur pour consacrer du temps sur et en dehors du terrain.

«Je suis tellement fière de la façon dont elle s’est battue tout au long du match aujourd’hui. Son problème de dos lui a causé des difficultés avec ses services, mais c’est une joueuse incroyable et une joueuse très intelligente qui a réussi des tirs intelligents aujourd’hui. Elle a fait preuve de persévérance et de dévouement et a travaillé en profondeur pour gagner.

Ritchey a également très bien joué et méritait un meilleur sort.

« Ces deux-là jouent des matchs difficiles à chaque fois », a déclaré l’entraîneur central Shawn Coppersmith à propos de Ratchford et Ritchey. « Julia vient de la battre la semaine dernière chez nous, et Julia se donne toujours à 100 % et laisse tout de côté. C’est dur d’en perdre un comme ça.

Ritchey était visiblement ému par la suite, mais a accordé beaucoup de crédit à Ratchford.

«Nous nous sommes tous deux battus dur aujourd’hui et nous avons tous les deux tout donné. J’ai beaucoup de respect pour elle », a déclaré Ritchey, qui unira ses forces à son coéquipier de Central Brooklyn Coppersmith lors du match de championnat en double de classe 2A du District 6 mercredi prochain à Mansion Park.

Le match de championnat du district 6 de classe 3A a opposé deux étudiants de première année exceptionnels, la tête de série Lindsey de Central Mountain et la deuxième tête de série Denis de Hollidaysburg.

Lindsey – dont le frère aîné, David, est trois fois champion en simple garçons du district 6 de classe 3A pour Central Mountain et Penn State University – a contrôlé le match de championnat de district du début à la fin mercredi.

« J’ai pu jouer un tennis de qualité aujourd’hui », a déclaré Addison Lindsey. « Je connais (Denis) depuis longtemps et nous avons joué l’un contre l’autre quand nous étions plus jeunes. Elle a fait un super match. C’était un moment agréable aujourd’hui.

L’entraîneur de Central Mountain, Tom Zettle, a déclaré qu’Addison Lindsey est passionnée par le sport du tennis et qu’elle a reçu de nombreuses bonnes instructions de la part de son père, David.

« Elle vit, respire et mange du tennis », a déclaré Zettle. « Je n’aimerais rien de plus que de m’attribuer le mérite de ce qu’elle fait, mais son père David a suivi toutes les grandes instructions avec elle. »

Denis a également deux parents tennisman exceptionnels : son père, Brian, qui est l’entraîneur de Hollidaysburg, et sa mère, Amanda, qui est la fille du regretté entraîneur de tennis de l’Altoona High School, Herb Faris.

Crosby a beaucoup de fers dans le feu des athlètes. Selon son père, le meilleur sport de Crosby est le golf. En plus de participer aux championnats de golf du district 6 de classe 3A aujourd’hui à Windber, Crosby unira également ses forces avec sa coéquipière de Hollidaysburg Megan Ferris lors du match de championnat de tennis en double du district 6 de classe 3A mercredi prochain à Mansion Park.

« La fille Lindsey est à un niveau différent au tennis, mais je suis terriblement fier de Crosby », a déclaré Brian Denis. «Je lui dis qu’elle est la meilleure joueuse de tennis de notre région et l’une des meilleures golfeuses. Crosby a fait preuve d’excellentes compétences en gestion du temps en participant à la fois au tennis universitaire et au golf, tout en maintenant une moyenne pondérée cumulative très élevée en classe.

« Félicitations à Addison », a déclaré Brian Denis. « C’est une joueuse de tennis d’élite qui jouera avec un programme de tennis de conférence Division I Power 5 dans quelques années. »

Il semble également que le ciel soit la limite pour Crosby Denis, tant au tennis qu’au golf.

«Je suis vraiment content d’avoir atteint la finale du simple», a déclaré Crosby. «C’était une expérience vraiment amusante. Addison est un très grand joueur, l’un des meilleurs de l’État.

Finale du district 4-6 de classe 3A : Lindsey, Central Mountain, déf. Denis, 6-0, 6-0.

Finale du district 6 de classe 2A : Ratchford, Central Cambria, déf. Ritchey, Central, 6-4, 2-6, 7-5.







