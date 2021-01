Vendredi, Moss lancera « Ratatouille: The TikTok Musical », une collaboration unique en son genre qui testera les possibilités créatives de l’application et de la plate-forme bien-aimées.

« C’est très effrayant », a déclaré Moss, lors d’un appel venant d’Angleterre où elle était en pleine phase d’édition du projet. « C’est beaucoup d’yeux et beaucoup de gens qui sont très investis et très excités mais qui ont aussi une vision très précise de ce que sera ce genre d’événement. »

Moss explique que son grand défi est de prendre la vision créée par ceux qui ont contribué à faire de la comédie musicale « Ratatouille » une tendance populaire sur TikTok et de la transformer en une histoire toujours fraîche et amusante pour un public épuisé par près d’un an. valeur de concerts et d’événements virtuels.