Et maintenant pour quelques nouvelles savoureuses: Ratatouille: la comédie musicale TikTok est maintenant un véritable spectacle!

Plus tôt cette année, un groupe de TikTokers a créé une comédie musicale collective basée sur le film d’animation à succès Disney-Pixar de 2007, style soupe aux pierres. Tout a commencé en août quand un enseignant new-yorkais de 26 ans Emily Jacobson a partagé un TikTok d’elle-même chantant une ode au personnage principal Remy, un rat parisien qui aime cuisiner.

D’autres utilisateurs ont contribué plus d’éléments qui composent une comédie musicale, y compris un arrangement orchestral, un ensemble, chorégraphie, une duo et même un Playbill. Patton Oswalt, qui a exprimé Remy dans l’original Ratatouilleet 200 millions de personnes supplémentaires qui ont aimé et partagé les vidéos ont été très impressionnées.

La société de production de théâtre Seaview, lauréate d’un Tony Award, qui a produit les spectacles de Broadway Jeu esclave et Sea Wall / Une vie, a été tellement impressionné par les efforts des TikTokers et le succès viral des vidéos qu’ils sont allés encore plus loin. Mercredi, le groupe a annoncé qu’il présenterait une performance unique de Ratatouille: la comédie musicale TikTok, avec le produit de la vente de billets au profit de l’Actors Fund. L’événement virtuel sera diffusé en direct le vendredi 1er janvier 2021 à 19 h 00 HE.

« Vous l’avez fait, TikTok! » Jacobson a dit dans un TIC Tac vidéo publiée mercredi. « Vous avez fait de cela une chose! Vous êtes la cause de ce grand avantage pour le Fonds des Acteurs d’aider tant de personnes sans travail. Merci. Merci beaucoup.

PDG de Seaview Greg Nobile a déclaré dans un communiqué dans « Google Translate » français, « producteur légendaire David Merrick une fois annulé un 42e rue performance prétendant qu’il y avait un rat dans le théâtre. Eh bien, notre spectacle ne peut pas continuer à moins qu’il n’y ait un rat très spécial dans le théâtre! «