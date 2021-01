Nous avons parlé à ses créateurs des enjeux de la réalisation d’un spectacle virtuel adapté de segments TikTok adaptés de films. Ces conversations ont été éditées pour plus de clarté et condensées.

Andrew Barth Feldman

L’acteur, qui était dans «Dear Evan Hansen», interprète Alfredo Linguini.

Comment t’es-tu impliqué?

Mon ami Nathan m’a demandé de chanter l’une des chansons sur TikTok. Les gens me disent que je ressemble à ce personnage depuis des années. J’adore le film et j’ai toujours senti que ce personnage résonnait en moi. Je pense que nous sommes tous les deux des gens généralement anxieux avec un optimisme éternel. Il est maladroit dans un esprit de dessin animé, et il est tellement décontenancé dans ce qu’il fait. Il a la passion de vouloir faire le bien par tout le monde. La nervosité associée à l’optimisme me ressent beaucoup.

Depuis combien de temps répétez-vous?

C’est la rotation la plus rapide pour un spectacle de Broadway que j’ai jamais vu dans ma vie. Cette première conversation devait avoir lieu il y a trois semaines. Tout cela a évolué si rapidement. C’est tout un grand jeu de la fois.