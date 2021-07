Ratan Tata se souvient de JRD Tata à l’occasion de son 117e anniversaire de naissance avec une photo nostalgique

Le président émérite de Tata Sons, Ratan Tata, s’est rendu sur Instagram jeudi pour partager un message nostalgique en souvenir de son mentor Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata, plus connu sous le nom de JRD Tata à l’occasion de son 117e anniversaire de naissance. Le philanthrope très vénéré a partagé une photo vieille de près de trois décennies qui a été prise lors de la célébration du lancement de la voiture familiale Tata Estate en 1992. Le véhicule était la première incursion du constructeur automobile local dans le segment des voitures particulières et à l’époque Tata Motors était connu sous le nom de Tata Engineering and Locomotive Company (TELCO).

Dans une longue légende pleine de nostalgie, « Une autre image réminiscente, un autre souvenir, à l’occasion du 117e anniversaire de la naissance de JRD », a écrit l’industriel de 83 ans en partageant le post de retour sur la plate-forme de partage photo-vidéo.

« Monsieur. JRD Tata rêvait que les Tatas produisent une voiture « Tata ». M. Sumant Moolgaokar a partagé ce rêve. Tata ajouté. « Cette photo a été prise lors de la célébration du lancement du TATA ESTATE à l’usine de Pune. L’un des nombreux rêves de Jeh est devenu réalité. Ce jour-là, TELCO a également réalisé un autre rêve pour l’Inde », a-t-il ajouté.

Depuis qu’il a été partagé il y a quelques heures, le message a déjà rassemblé plus de 6,5 lakh de likes et le nombre augmente d’heure en heure. Les internautes ont inondé la section des commentaires en se souvenant du magnat légendaire le jour de son anniversaire de naissance. Tandis que d’autres ont versé de l’amour et des louanges aux deux chefs d’entreprise indiens.

De nombreux utilisateurs ont qualifié les scions de Tata de « Légendes », d’autres ont utilisé des synonymes de « Amazing » pour apprécier le message. Peu d’autres ont commenté la voiture et l’ont qualifiée d' »emblématique ».

JRD Tata ou simplement JRD comme on l’appelait, est né le 29 juillet 1904. Ratan Tata parle et partage régulièrement des anecdotes sur les réseaux sociaux pour montrer le respect qu’il a pour son mentor. JRD a dirigé le conglomérat Tata pendant plus d’un demi-siècle, avant de nommer Ratan Tata comme son successeur.

JRD Tata, qui est considéré comme le père de l’aviation indienne, a reçu la plus haute distinction civile du pays, Bharat Ratna. Il est décédé le 29 novembre 1993, à l’âge de 89 ans, à Genève.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici