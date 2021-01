Ratan Tata rend personnellement visite à un ancien employé de Pune et s’enquiert de la santé

https://apnews.com/article/miami-fort-lauderdale-thanksgiving-holidays-theft-8bb7c77f38857422567af526b5a86316Businessman Ratan Tata a gagné le cœur des internautes après avoir été aperçu en visite chez un ancien employé à Pune. Le geste réconfortant montré par le descendant de Tata, âgé de 83 ans, a été révélé après que Yogesh Desai, PDG de Primaverse, ait partagé un message sur LinkedIn plus tôt cette semaine.

Tata a été photographié par Desai à la Société des amis de Pune où il est vu avec la famille de l’un des anciens employés de Tata. Dans son LinkedIn Post, Desai a déclaré que l’entrepreneur s’était rendu de Mumbai à Pune pour rendre visite à un ancien employé qui ne se sentait pas bien depuis deux ans. Desai a félicité le président émérite de Tata Sons et l’a qualifié de «légende vivante» et de «plus grand homme d’affaires vivant en Inde» pour avoir rendu visite à son ancien employé depuis Mumbai.

Desai a ajouté que c’est ainsi que se font les légendes, sans médias, sans videurs, mais uniquement avec des employés fidèles. Il a également déclaré que ce geste de Tata devrait être une leçon pour tous les entrepreneurs et hommes d’affaires que l’argent n’est pas tout et que tout ce qui compte, c’est d’être un grand être humain.

Le message a suscité 1 70 752 réactions depuis qu’il a été partagé il y a deux jours. Les internautes diffusent leurs paroles de louanges et d’amour pour l’homme d’affaires sur le message de Desai. Un utilisateur a commenté que son empathie et sa compassion pour ses employés sont vraiment une inspiration pour tous et ceux qui ont travaillé ou travaillent avec lui, tandis qu’un autre utilisateur a commenté: «Nous les Indiens l’aimons et sommes fiers de lui. Il est notre héros !!! »

Un autre fan de Tata a déclaré: «Salut, cela s’appelle une personnalité qui ne meurt jamais, et Ratan Tataji sera toujours vivant par sa personnalité. Que Great Got le bénisse jusqu’au bout. (Sic) »Ceux qui l’ont rencontré plusieurs fois ont également partagé leur expérience:« C’est une légende, il l’a rencontré plusieurs fois et vous ne rencontrerez jamais un individu plus authentique et plus ancré. «

L’année dernière, Tata a partagé une histoire personnelle pour un message pour Les humains de Bombay. Le message est devenu viral pour avoir montré un côté jamais vu d’une personnalité autrement publique. Ratan a parlé du divorce de ses parents qui l’a affecté, lui et l’enfance de son frère aîné. Il a également partagé comment sa grand-mère était une lumière directrice dans sa vie qui lui a appris l’importance de maintenir sa dignité, surtout lorsque les temps étaient durs. Il a également parlé du moment où il allait presque se marier mais ne pouvait pas.