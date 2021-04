À l’occasion du Jour de la Terre 2021, l’industriel et président émérite de Tata Group, Ratan Tata, s’est rendu lundi sur les médias sociaux pour saluer les efforts déployés par les individus et les organisations pour accroître la durabilité. Dans un post partagé sur sa page Instagram, Tata a exprimé son appréciation pour les «jeunes innovateurs et bénévoles». L’entrepreneur philanthrope a profité de l’occasion pour souligner et saluer les contributions des innovateurs à des niveaux hyperlocaux qui contribuent à faire du monde un endroit plus écologiquement conscient .

Tout d’abord, Tata a souligné le travail accompli par Hasiru Dala Innovations qui a transformé les ramasseurs manuels, l’une des parties prenantes les plus marginalisées et ignorées du changement climatique, en «micro-entrepreneurs» en leur fournissant des fourgons et des équipements pour desservir les ménages à la place. L’idée est de fournir à ces travailleurs des revenus et des emplois durables qui peuvent les aider à mener une vie digne.

Ensuite, le président de Tata a salué le travail du photographe et documentariste environnementaliste Arati Kumar-Rao, qui a documenté l’impact de l’évolution des modes d’utilisation des terres sur les écosystèmes naturels ainsi que les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent. Le travail de Kumar-Rao s’est concentré sur l’Asie du Sud et cartographie la dégradation écologique dans la région au cours des dernières années.

Des organisations telles que New Leaf Dynamic Technologies, qui a créé un système de réfrigération alimenté par la biomasse qui peut fonctionner avec des déchets agricoles, et l’Himalayan Rocket Stove, un système de chauffage et de cuisson économe en énergie consommant de la biomasse, ont également trouvé des mentions dans le post.

Parmi les autres militants que Tata a mis en évidence, il y avait Haaziq Kazi, 14 ans, qui est devenu célèbre pour son projet innovant appelé ERVIS. Le dispositif écologique est fondamentalement comme un navire fonctionnant à l’énergie renouvelable et capable de nettoyer les océans. En outre, Tata a également remercié les environnementalistes tels que le Dr Purnima Devi Barman, Suprabha Seshan et le Dr Krithi Karanth qui ont travaillé à leur manière pour aider à rétablir l’équilibre entre les humains et la durabilité.

Le message intervient le Jour de la Terre 2021, qui est observé chaque année le 22 avril pour sensibiliser à la pollution et au changement climatique et souligne le besoin de durabilité. Le thème de la journée de cette année est «Restaurez notre Terre». Le même jour, le Premier ministre Narendra Modi s’exprimera le jour de l’ouverture d’un sommet virtuel de deux jours organisé par le président américain Joe Biden sur la crise climatique. 22-23 avril.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici