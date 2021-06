Alors que la journée mondiale de l’environnement célébrait la journée de l’environnement, le président émérite du groupe Tata, Ratan Tata, s’est adressé samedi aux médias sociaux et a déclaré que nous devrions tous nous engager à construire un meilleur environnement pour l’Inde afin de garantir qu’il y ait « de l’air frais à respirer, de l’eau propre à boire et personne n’a faim.

Dans son tweet viral, le philanthrope de 88 ans a déclaré : « Créer un environnement indien avec de l’air frais à respirer, de l’eau propre à boire, des aliments nutritifs sans que personne n’ait faim et un moyen de prendre soin de la santé de tous, devrait être la priorité pour vous et moi en cette journée de l’environnement. »

Le tweet a depuis été aimé plus de 150 000 fois et retweeté plus de 20 000 fois. Ce n’est cependant pas la première fois que l’homme d’affaires partage son point de vue et ses préoccupations concernant l’environnement sur son compte de médias sociaux.

Plus tôt cette année, lors du Jour de la Terre, Tata s’est rendu sur son compte Instagram pour apprécier les efforts des bénévoles, des innovateurs et des organisations œuvrant pour l’environnement. Dans son message, il a déclaré : « En cette année de la Journée de la Terre, je voudrais prendre le temps de partager le travail acharné de jeunes volontaires et innovateurs qui se sont engagés à protéger, conserver et lutter pour notre planète avec conviction. »

La Journée mondiale de l’environnement a été célébrée pour la première fois en 1974 par les Nations Unies afin de sensibiliser à la protection de notre environnement. Également connue sous le nom de Journée écologique ou Journée de l’environnement, la journée est célébrée chaque année avec un thème spécifique, et cette année, le thème était la restauration des écosystèmes.

