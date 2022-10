Ratan Rajput s’ouvre sur sa dépression après avoir révélé son expérience de casting sur canapé; dit : ‘Je n’avais pas envie de prendre…’

vedette de la télévision Ratan Rajpoute a été vu pour la dernière fois dans l’émission Santoshi Maa. Elle a disparu du monde de la télé après le décès de son père en 2018. L’actrice a révélé comment elle avait subi une dépression et avait décidé de se concentrer sur sa croissance et son bien-être. Après être sorti de l’épreuve du casting, le père de Ratan a expiré à cause de quoi elle est tombée dans la dépression. Lors d’une interview, l’actrice a révélé qu’après Santoshi Maa, elle avait perdu son père et que cela lui avait porté un coup terrible. Elle est tombée en dépression et n’avait pas envie de faire quoi que ce soit.

L’actrice dans une interview avec Bombay Times a révélé qu’elle n’avait pas envie de prendre des médicaments. Selon elle, la dépression ne signifie pas seulement pleurer ou avoir des sautes d’humeur. Elle voulait étudier la psychologie pour comprendre le sujet de la dépression en plus de consulter des psychologues au sujet de son état. Elle a également commencé à voyager et à explorer la vie du village. Elle avait quitté Mumbai depuis un certain temps.

En parlant de Ratan, elle est célèbre pour son émission à succès Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo. Elle est également une vlogger régulière et possède également sa propre chaîne Youtube. Elle avait même parlé une fois de son épreuve de casting lorsqu’elle avait commencé sa carrière. Quand elle avait 14 ans, un homme de 60-65 ans l’a insultée et lui a dit de regarder ses cheveux, sa peau et comment elle était coiffée. Il lui a dit que tout son look devait être changé et qu’un relooking devait être fait, ce qui coûterait environ 2 à 2,5 lakh roupies. Le vieil homme a révélé que s’il devait dépenser pour elle, elle devait faire de lui son parrain et être ami avec lui. Quand elle a dit à la personne qu’il avait l’âge de son père, il s’est énervé et a dit que si sa fille était aussi devenue actrice, il aurait couché avec elle aussi. Ratan a été choqué en écoutant cela et a quitté les lieux immédiatement.