Ratan Rajput révèle comment l’expérience du casting sur canapé l’a traumatisée pendant un mois; dit ‘un homme de 60 ans a dit qu’il dormirait…’

Ratan Rajput est mieux connu sous le nom de Laali d’Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo. L’actrice est désormais une vlogger régulière sur sa chaîne YouTube. Ratan Raajputh a un très bon contenu sur sa chaîne où elle nous emmène au cœur de l’Inde et donne également un aperçu de la vie à Mumbai. Dans sa récente vidéo, elle a expliqué comment une mauvaise expérience de casting l’avait découragée pendant un mois lorsqu’elle est venue à Mumbai pour une carrière d’actrice. Elle a dit qu’elle avait déménagé à Mumbai il y a 14 ans et avait rencontré cet homme de plus de 60 ans qui avait insulté son apparence et son style vestimentaire. Il a dit qu’elle avait besoin d’une cure de jouvence complète, ce qui pourrait coûter plus de Rs deux lakh. L’homme a dit à Ratan Rajput qu’il n’investirait pas en elle à moins qu’elle ne le prenne comme « parrain » et « ami ». Il a dit que si elle était d’accord, il pensait à dépenser.

Ratan Rajput dit qu’elle a été surprise d’entendre de telles choses. Elle lui a dit qu’il était assez vieux pour être son père et qu’ils pourraient être des «amis». Ratan a dit qu’elle l’avait pris comme mentor et qu’elle suivrait ses conseils. Il semble que l’homme a perdu son sang-froid et a dit qu’il ne ferait rien gratuitement. Ratan Rajput a rappelé la phrase qui disait: “Si vous voulez entrer dans le monde du théâtre, arrêtez tout ce drame. Soyez un peu intelligent.”

Ce qu’elle révèle plus loin est encore plus choquant. Ratan Rajput a dit quand elle a dit qu’il était assez vieux pour être son père, l’homme a rétorqué en disant que si sa fille était une actrice, il avait aussi couché avec elle. Sous le choc, elle a quitté les lieux. Cela a éloigné Ratan Rajput de Bollywood et a tenté d’obtenir des offres de films.

Ratan Rajput a déclaré qu’elle se fâchait chaque fois qu’elle se souvenait de cette mauvaise expérience. Elle dit que s’il se présente maintenant, elle l’a battu avec une chaussure pour ses commentaires dégoûtants sur sa fille. Ratan Rajput a signé en disant que personne n’oserait lui parler maintenant d’une manière aussi désagréable.