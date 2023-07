Ratan Raajputh se souvient avoir fait face à un canapé de casting, « Quelque chose a été mélangé dans la boisson froide »

L’actrice de télévision Ratan Raajputh s’est souvenue avoir fait face au casting, au cours des premières années de sa carrière. Ratan est un visage populaire dans l’industrie de la télévision, ayant travaillé dans de nombreuses séries acclamées. L’actrice gère également sa propre chaîne YouTube, où on la voit souvent partager des vlogs. Dans une interaction avec un portail médiatique, la femme de 36 ans a fait ressortir le côté obscur du showbiz, révélant un incident survenu lors de ses auditions. L’actrice a affirmé que la boisson qu’on lui offrait contenait une certaine substance. Tout en partageant son expérience, Ratan a exhorté les nouveaux venus dans l’industrie à rester en sécurité.

Ratan Raajputh sur le canapé de casting

Élaborant sur ce qui s’est passé lorsqu’elle était nouvelle dans le showbiz, Ratan Raajputh a déclaré qu’une fois, elle s’était rendue à Oshiwara à Mumbai pour une audition. Comme la réalisatrice était absente, un coordinateur a passé son audition et a assuré à Ratan qu’elle avait donné le meilleur d’elle-même. « Vous avez si bien fait madame. Monsieur n’a parlé que de vous. Aapka hi hoga (vous y arriverez). J’ai dit d’accord », a raconté Ratan. Au début de sa carrière, Ratan a partagé qu’elle avait l’habitude d’amener un ami avec elle, pour des raisons de sécurité. Peu de temps après l’audition, l’actrice a reçu un scénario et a demandé de s’habiller pour une réunion.

Ratan Raajputh sur le mélange de sa boisson

Ratan Raajputh, qui n’avait alors aucune idée de « ce qui se passait », a simplement suivi les instructions qui lui avaient été données. Elle et son amie ont visité un autre hôtel pour la réunion où l’hôte a insisté pour avoir des boissons fraîches. À contrecœur, Ratan et son amie n’ont pris qu’une gorgée. Quelque temps plus tard, alors que l’actrice rentrait chez elle, elle s’est sentie mal à l’aise, après quoi elle s’est rendu compte que quelque chose était mélangé à la boisson.

Ratan Raajputh a refusé l’audition

« Ils nous ont offert des boissons fraîches et ont continué à insister. Nous avons pris une gorgée, même si nous ne le voulions pas. Puis ils ont dit qu’ils m’appelleraient pour une autre audition. Mon ami et moi sommes arrivés à la maison et j’ai commencé à me sentir un peu mal à l’aise. . C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me demander s’il y avait quelque chose de mélangé dans la boisson froide », a déclaré Ratan Raajputh. Après quelques heures, elle a reçu un autre appel pour une audition, mais elle a refusé de faire partie du projet, en raison d’un mauvais scénario.

Feuilletons Ratan Raajputh

Ratan Raajputh est devenue célèbre avec l’émission télévisée de 2009 Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo, où elle a joué le rôle de Laali. Elle a également participé à Bigg Boss 7 de Salman Khan. Elle a été vue pour la dernière fois dans la série 2020 Santoshi Maa – Sunayein Vrat Kathayein.