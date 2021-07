Rat effraie le Parlement andalou alors que les législateurs se bousculent pour des motifs plus élevés

L’agitation dans les parlements est courante et commence souvent par les dirigeants de l’opposition. Cependant, au Parlement andalou en Espagne, un rat a poussé les législateurs à se mettre à couvert. La vidéo partagée par Reuters sur la réaction des parlementaires au perturbateur indésirable est devenue virale. L’incident s’est produit alors que les membres du Parlement étaient sur le point de voter pour savoir si Susana Diaz, l’ancienne présidente régionale, devait être nommée sénatrice de la région. L’incident s’est produit lorsque la conférencière régionale Marta Bosquet, alors qu’elle parlait sur le podium, a remarqué un rongeur. Elle a ensuite couvert sa bouche avec les mains en état de choc. Témoins de la réaction, les députés ont commencé à bouger et à s’éloigner de leurs sièges.

Voici la vidéo :

Des témoins auraient déclaré à des journalistes locaux que le rongeur était d’une taille considérable. Cependant, l’interruption a été résolue plus tard et les membres se sont à nouveau réunis et ont voté en faveur de Diaz.

Le Parlement andalou, situé à Séville, a disputé ses premières élections en 1982. Il se compose de 109 membres élus par le système D’Hondt et est actuellement contrôlé par une coalition entre le Parti populaire d’Andalousie et Ciudadanos, rapporte Express.

Voici quelques réactions :

Je suis si ridicule que je vais me précipiter là-bas en craignant pour ma vie — Ayesha (@ayeshasaf) 22 juillet 2021

Un rat et ils oublient toute sophistication 😂 — Mayank (@mayankdevlal) 22 juillet 2021

La vidéo de l’année ! — Alfonso Bonilla (@aboncar) 22 juillet 2021

Il voulait juste être un membre important de la réunion. Super boulot petit rat. Incroyable – Johan Vargas (@JohanVa41678017) 22 juillet 2021

Le rongeur a déjà été capturé par la société de dératisation contractée par le Parlement andalou et la session plénière a repris sans autre revers, rapporte Canadian News.

