Rastelli’s est le cadeau parfait pour le chef à domicile de votre vie

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

2020 a été l’année où vous avez essayé de nouveaux passe-temps, et si vous êtes comme moi, vous ou quelqu’un que vous connaissez avez peut-être acquis quelques nouvelles compétences en cuisine qui se sont poursuivies en 2022. Selon l’endroit où vous vivez, cela peut être difficile trouver une bonne boucherie pour obtenir les coupes de qualité dont vous avez besoin pour préparer des recettes de spécialité. C’est là qu’intervient Rastelli.

Pourquoi c’est un super cadeau : Rastelli’s propose une variété de coupes, notamment du bœuf, des fruits de mer, du porc, de la volaille et de l’agneau. Il propose même des options haut de gamme comme le bœuf Wagyu, le rôti de côtes de bœuf et les queues de homard du Maine capturées à l’état sauvage, ainsi que des coupes uniques comme les chiens ronds black-angus, les hamburgers artisanaux au saumon et les pétoncles enrobés de bacon. Que vous aimiez cuisiner sur la cuisinière, faire un barbecue sur le gril ou rôtir au four, Rastelli a quelque chose pour vous. Il propose également quelques options précuites si vous souhaitez offrir un repas fait maison sans passer par tout le travail de tout faire à partir de zéro.

Ce que vous paierez : Les coffrets cadeaux Rastelli sont évolutifs. Vous pouvez choisir chaque article dans la boîte-cadeau avec des coupes à partir de 7 $ ou acheter des boîtes préfabriquées à partir de 70 $. Ils ont également des cartes-cadeaux disponibles si vous souhaitez offrir le cadeau de votre choix. Bonne cuisine !

