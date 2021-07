Rassemblons-nous pour créer des emplois

LA pandémie a appuyé sur le bouton de pause de nos vies – mais maintenant que nous revenons tous à quelque chose comme la normalité, de nombreux jeunes à travers le Royaume-Uni réexaminent leur carrière.

Dans le même temps, les chefs d’entreprise ambitieux cherchent de nouvelles façons de se remettre sur pied ou de donner un coup de pouce à leur entreprise.

Dents sucrées … Jenny McLay, à gauche, et la stagiaire Beth Jamieson de

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles des milliers de personnes ont jusqu’à présent profité de programmes sur le lieu de travail tels que Kickstart, les apprentissages, les niveaux T et les stages.

Ce sont tous des moyens brillants pour les employeurs et les employés de travailler main dans la main et d’aider le pays à reprendre ses activités après le verrouillage. Participer à ces dispositifs, c’est aussi donner aux jeunes travailleurs de l’espoir et des compétences pour l’avenir et aider les nouvelles générations à trouver leur place sur le marché du travail.

Les programmes constituent une partie importante de la stratégie du gouvernement britannique pour l’emploi, un projet national qui vise à donner un coup de main à l’économie grâce à un généreux programme de soutien de 352 milliards de livres sterling.

Les stages dans les entreprises, grandes et petites, peuvent couvrir tous les domaines de la vie professionnelle, que ce soit chez un coiffeur local ou une grande entreprise d’ingénierie, et des entreprises de construction aux maisons de soins. Offrant des incitations financières aux employeurs participants dans divers secteurs, les programmes sont conçus pour s’assurer qu’il y en a pour tous les goûts.

Quel régime est fait pour moi ou mon entreprise ? Démarrage Pour les employeurs du programme Kickstart, le gouvernement britannique financera un nouvel emploi pour un jeune âgé de 16 à 24 ans bénéficiant du crédit universel qui risque de se retrouver au chômage de longue durée et fournira une subvention de 1 500 £ pour le soutien à l’employabilité. Pour plus de détails sur les incitations pour l’Irlande du Nord, visitez Communities-ni.gov.uk/articles/apply-jobstart-scheme-funding. Apprentissages Développez votre équipe en créant un emploi pour quelqu’un qui cherche à se recycler ou à se perfectionner, ou qui a été licencié. L’incitation à l’apprentissage de 3 000 £ pour les employeurs en Angleterre est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021. Stages En Angleterre, ce dispositif permet d’accompagner les jeunes vers un travail valorisant en concevant un programme de formation adapté aux besoins de chacun. Le soutien du gouvernement britannique aux stages signifie qu’il existe des incitations pour les employeurs d’une valeur de 1 000 £ par stagiaire pour les entreprises participantes. Niveaux T Les stages dans l’industrie sont une solution idéale lorsqu’il s’agit de compétences de base dans de nombreux emplois différents. En Angleterre, une incitation de 1 000 £ est disponible pour les employeurs qui organisent des stages entre le 27 mai 2021 et le 31 juillet 2022. Les entreprises doivent vérifier les critères d’éligibilité et les délais avant de postuler. Allez sur gov.uk/government/topical-events/plan-for-jobs

C’EST L’AFFAIRE

Alisha Merali, 18 ans, de Birmingham, a récemment terminé son apprentissage commercial

« Même si j’avais de bonnes notes à l’université, je n’étais pas sûr de la matière que j’avais choisie et je n’étais pas très content. Ensuite, j’ai réalisé qu’il n’était pas nécessaire de suivre la voie traditionnelle de l’école, puis du collège, puis de l’université, pour réussir.

«J’ai trouvé Aspiration Training en ligne et j’ai occupé le poste d’administrateur d’entreprise pour IHI Care Services, qui offre des soins à domicile aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux. J’espérais qu’il serait assez large et me donnerait la chance de découvrir de quoi j’étais capable.

« Je m’occupe principalement de la paie, de la formation et du recrutement, mais j’ai aussi participé au développement de nouvelles procédures au sein de l’entreprise. Cela m’a aidé à acquérir le même niveau de professionnalisme qu’une personne plus âgée que moi, a fait de moi une personne plus responsable et a renforcé ma confiance en moi.

« J’ai également réalisé que je voulais absolument me lancer dans quelque chose en rapport avec les affaires – peut-être dans un ministère ou dans la fonction publique – et je pense que cela m’aidera à acquérir une indépendance financière à un plus jeune âge. J’espère économiser pour un prêt hypothécaire au cours des trois prochaines années.

ACHETER LE TOP TALENT

Jenny McLay, 41 ans, a fondé The Chocolatarium, une attraction touristique d’Édimbourg qui emmène les clients à travers l’histoire du chocolat

« Nous avons entendu parler du programme Kickstart [available in England, Scotland and Wales] lorsque la chancelière a annoncé le Plan pour l’emploi. Comme tous les propriétaires d’entreprise, je m’accrochais à chacun de ses mots. Cela semblait être une opportunité incroyable. J’ai d’abord embauché six jeunes, ce qui m’a permis de construire l’entreprise d’une manière que je n’aurais pas pu faire auparavant. Nous étions en train de créer une chocolaterie en ligne et, bien que le faire via Kickstart ait été un processus plus long car nos stagiaires apprenaient en déplacement, cela leur a donné une excellente occasion d’apprendre différents aspects du marketing numérique.

« Ils peuvent aussi faire des choses que je ne peux pas faire – Jamie, notre rédacteur publicitaire, est un bien meilleur écrivain que moi. Si vous pouvez trouver un jeune dont les intérêts correspondent à votre entreprise, le gouvernement britannique vous aidera à recruter de nouveaux talents. Cela peut être une expérience vraiment positive.

PRENDRE UNE AUTRE ROUTE

Mustafa Hamed, 21 ans, de Wigan, est un apprenti ingénieur civil pour la société Jones Brothers basée à Manchester.

« Je suis originaire d’Irak mais je suis parti en 2003, quand la guerre a commencé. Après mes GCSE, je savais que je voulais faire quelque chose lié à l’ingénierie, j’ai donc fait un diplôme national étendu avant d’aller à l’université. J’ai passé ma première année mais je ne l’ai pas assez apprécié pour rester. Vous obtenez différents types d’apprenants – je suis du genre à vouloir rester coincé.

« J’ai décidé d’essayer la voie de l’apprentissage [available in England only] et j’ai croisé Jones Brothers qui travaillait près de chez moi. J’ai dit au chef de chantier que j’avais envie de travailler et l’entreprise a accepté de m’embaucher comme apprenti. J’ai commencé comme ouvrier, puis je suis devenu conducteur de machine. Maintenant, je fais un deuxième apprentissage, cette fois en génie civil.

« Je travaille actuellement sur un travail d’installation de câbles basé à Cottingham près de Hull pour le plus grand parc éolien offshore du monde. Depuis que j’ai commencé ici, je suis devenu plus indépendant et je sais que j’apprends des compétences que j’utiliserai à l’avenir. J’aimerais être chef de projet avec la responsabilité de gérer mon propre travail. Maman et papa me disent toujours à quel point ils sont fiers de moi !

RENFORCER LA CONFIANCE

Amelia Cockran, 20 ans, originaire de Londres, est dans sa quatrième année d’apprentissage en génie électrique et mécanique chez Coca-Cola EuroPacific Partners (CCEP)

« J’ai découvert l’apprentissage du CCEP quand ils sont arrivés à l’école et je nous ai invités à voir comment est fabriqué le Coca, ce qui a vraiment attiré mon attention. J’ai décidé d’un apprentissage [available in England only] était mieux pour moi que l’approche universitaire plus théorique – si mes mains sont sales, je suis content !

« Vous n’apprenez pas seulement sur le travail, vous apprenez sur vous-même et ce dont vous êtes capable. L’équipe avec laquelle je travaille m’a beaucoup appris et m’a aidé à développer ma confiance et mes compétences.

« Je suis la première femme sur mon site particulier et j’aimerais encadrer d’autres comme moi. Je suis déjà retournée dans mon ancienne école pour parler aux élèves de mon apprentissage, et j’aimerais encourager d’autres filles dans les matières STEM. Honnêtement, je n’avais pas réalisé à quel point le programme était pratique jusqu’à ce que je le commence – c’est la meilleure chose que j’aie jamais faite.