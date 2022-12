Rassemblements de vacances: les médecins offrent des conseils pour rester en sécurité

La meilleure médecin du Canada partage ses conseils pour protéger votre santé et celle de vos proches au cours de la première saison des fêtes largement exempte de restrictions liées à la COVID-19.

S’adressant à Your Morning de CTV lundi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a exhorté les Canadiens à se tenir au courant de leurs vaccinations contre la COVID-19 et la grippe et à rester à la maison en cas de maladie.

“Eh bien, bien sûr, nous nous sommes beaucoup rassemblés depuis l’automne et nous nous dirigeons vers la saison des vacances, où les gens voudraient se réunir davantage parce que c’est la première saison des vacances où il n’y a pas eu de restrictions spécifiques sur les mouvements ou contacter », a déclaré Tam.

“Donc, dans cet esprit, nous pouvons nous protéger lorsque nous nous dirigeons vers une réunion avec la famille et les amis.”

Tam a suggéré de porter des masques de haute qualité, de s’assurer qu’il y a une bonne ventilation à l’intérieur, de se laver les mains et d’utiliser des tests rapides COVID-19 comme autres moyens d’aider à prévenir la propagation des virus pendant les rassemblements de vacances.

Elle a également souligné que toute personne enceinte est plus à risque de développer des conséquences graves de la grippe et du COVID-19, et bénéficierait des vaccinations.

Selon les données publiées par l’Agence de la santé publique du Canada, plus de 700 enfants ont été hospitalisés à la fin de novembre avec le H3N2, une souche de la grippe qui fait généralement des ravages chez les personnes âgées. Les précédentes restrictions pandémiques ont réduit le nombre d’hospitalisations liées à la grippe, mais la gravité des cas récents a préoccupé les équipes médicales.

Le dernier rapport fédéral FluWatch montre que le pourcentage de tests positifs pour la grippe, tout en restant légèrement supérieur aux niveaux pré-pandémiques, a chuté au cours de la semaine du 4 au 10 décembre.

Au cours de la même période, les hospitalisations pédiatriques pour la grippe ont chuté pour la première fois après des semaines d’augmentation, mais sont également restées bien au-dessus des niveaux normaux.

Les données fédérales montrent que le nombre de patients COVID-19 hospitalisés a fluctué au cours de l’automne, dépassant les pics atteints dans les premières parties de la pandémie mais toujours en dessous des sommets observés lors de la première vague Omicron il y a un an.

Récemment, deux enfants à Montréal sont décédés des suites d’une infection à streptocoque A, et le service de santé publique de Montréal a annoncé une augmentation des infections à streptocoques chez les jeunes enfants depuis la mi-novembre.

“Le fait est que c’est encore une maladie très rare lorsqu’elle devient invasive et provoque ces complications graves”, a déclaré dimanche à CTV News Channel le Dr Allan Grill, chef de la médecine familiale à l’hôpital Markham Stouffville d’Oak Valley Health en Ontario. infection à streptocoque A.

“Il y a environ cinq cas pour environ 100 000 personnes. Donc c’est encore assez rare. Mais c’est évidemment [something] nous voulons que les parents surveillent.”

Il a ajouté que les signes à surveiller incluent des fièvres très élevées, une léthargie au point qu’un enfant ne peut pas être réveillé et une telle difficulté à respirer qu’il ne peut ni manger ni boire.

“Ce sont des situations d’urgence où nous devons nous rendre rapidement aux enfants et les examiner.”

Grill estime que les vacances sont un “moment merveilleux pour que les gens se réunissent”, mais dit que certaines considérations doivent être prises lors de la détermination de la sécurité des grands rassemblements.

“Particulièrement au Canada, nous avons vu beaucoup de maladies respiratoires [in recent months]”, a-t-il dit. “Cela a mis à rude épreuve notre système de santé. Cela a rendu les parents très anxieux et inquiets. Et cela oblige les prestataires de soins de santé à travailler beaucoup plus dur.”

En plus de rester à la maison lorsqu’il est malade et d’utiliser des tests rapides pour COVID-19, Grill a également suggéré d’encourager les gens à porter un masque et de donner aux gens un espace pour maintenir une distance physique les uns par rapport aux autres.

“Il est important de se laver les mains. Si vous organisez une fête, assurez-vous qu’il y a du désinfectant pour les mains. Rappelez aux gens de se laver les mains avant de vous asseoir et de manger et de boire ensemble.”

Et il existe d’autres mesures préventives éprouvées pour atténuer la propagation des infections, a-t-il déclaré.

“Encore une fois, il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner contre la grippe… Et il n’est pas trop tard pour vous rattraper avec votre vaccin COVID-19.”