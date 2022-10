Rassemblement néerlandais pour soutenir les protestations iraniennes contre la mort d’une femme

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Des milliers de personnes scandant et chantant ont organisé une manifestation de solidarité samedi à La Haye pour soutenir les manifestants en Iran qui sont descendus dans la rue depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation pour avoir prétendument violant le code vestimentaire strict de la République islamique.

Les manifestants rassemblés dans un parc central de la ville ont agité des drapeaux et des banderoles arborant des textes tels que “Non au foulard forcé en Iran”, “La justice ne peut pas attendre” et “Arrêtez l’effusion de sang en Iran”. Plusieurs législateurs de partis de tout l’éventail politique néerlandais étaient également présents.

La manifestation de samedi fait suite à des manifestations anti-gouvernementales à travers l’Iran qui ont été déclenchées par la mort d’Amini.

Les manifestations iraniennes ont déclenché des manifestations de soutien dans toute l’Europe, y compris par des femmes coupant des mèches de cheveux, à l’instar des femmes iraniennes.

Les acteurs français oscarisés Marion Cotillard et Juliette Binoche, ainsi que d’autres stars françaises du cinéma et de la musique, se sont filmés en train de se couper des mèches de cheveux dans une vidéo publiée mercredi.

La ministre néerlandaise de la Justice Dilan Yeşilgöz-Zegerius s’est également coupé une mèche de cheveux lors d’un talk-show télévisé en direct cette semaine.

L’ampleur réelle des manifestations en Iran et des répressions ultérieures reste floue. Un décompte d’Associated Press de rapports dans des médias publics et liés à l’État montre qu’il y a eu au moins 1 900 arrestations liées aux manifestations. Des manifestations ont été signalées dans au moins 50 villes et villages iraniens.

La télévision d’État a suggéré pour la dernière fois qu’au moins 41 personnes avaient été tuées lors des manifestations du 24 septembre. Au cours des deux semaines qui ont suivi, il n’y a eu aucune mise à jour du gouvernement iranien. Les militants des droits ont mis le nombre de morts beaucoup plus élevé.

The Associated Press