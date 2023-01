Rassemblement du marché en douceur, approbation d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer, il est temps de vendre un gagnant

Voici quelques faits saillants de “The Homestretch”, notre nouvelle fonctionnalité audio avec Jim Cramer et le directeur de portefeuille Jeff Marks pour préparer les membres du Club pour la dernière heure de négociation à Wall Street. Espoir d’atterrissage en douceur derrière le rallye du marché Jim Cramer: “Ce que nous avons réalisé après le chiffre de l’emploi, ce qui est peut-être encore plus important, c’est que nous avons une baisse de l’ISM et de faibles commandes d’usine et cela fait que le marché a le meilleur rallye depuis novembre . 30.” Jeff Marks : “Il semble que nous essayons d’évaluer le prix d’une sorte d’atterrissage en douceur.” JC : “Voici ce que vous devez savoir, si l’économie est plus faible que prévu, alors la Fed n’aura pas à serrer aussi fort. Si la Fed n’a pas à serrer aussi fort, de nombreuses actions sont à des niveaux que vous souhaitez acheter.” ‘La sagesse conventionnelle ne fonctionne pas JM: “N’est-il pas intéressant que lorsque les taux baissent comme c’est le cas aujourd’hui, vraiment depuis qu’ils ont culminé le 24 octobre, les secteurs les plus performants ont vraiment été les matériaux, les industriels. Sagesse conventionnelle aurait dit technique.” JC : “C’est tellement important et la raison… c’est que les technologies à méga capitalisation ne peuvent pas être vraiment valorisées… parce qu’elles sont utilisées comme source de financement pour tout le reste…. Les dépenses sont bien trop élevées . . . Je dirais ceci : nous avons trop de technologie.” Costco, Constellation reçoivent de belles pops JM: “Nous avons [the consumer] les agrafes fonctionnent bien aujourd’hui. Merci Costco », qui a enregistré de fortes ventes en décembre. « Nous constatons également un beau rebond de Constellation Brands. » JC : « Vous avez eu un déclassement de Cowen [on Constellation]. Vous ne rétrogradez pas les actions juste après qu’elles ont été écrasées. Vous devriez être là-bas pour l’acheter avec eux », comme le PDG a fait allusion aux rachats à venir. L’approbation d’un médicament rival contre la maladie d’Alzheimer est également bonne pour Lilly. [ Eli Lilly CEO] David Ricks dit que … la confiance dans la classe Alzheimer leur sera également bénéfique. … Ce qui est bon pour l’un est bon pour le groupe. » Ne pas être gourmand : il faut vendre du EL JM : « Estée Lauder, qu’est-ce qu’on doit faire ? » JC : « Estée Lauder est en hausse de 80 [ponits] du dernier commentaire que nous avons donné.” JM : “Pensez-vous que nous sommes trop gourmands ?” JC : “Oui. … Nous devons en vendre, Estee Lauder. ” (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. LE RÉSULTAT OU LE PROFIT EST GARANTI.