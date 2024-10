Rassemblement de Lewiston pour marquer le premier anniversaire d’une fusillade meurtrière qui a secoué la ville du Maine

LEWISTON, Maine– Alors que les drapeaux étaient abaissés dans tout l’État, les habitants du Maine, dont le sentiment de sécurité a été brisé l’année dernière par une fusillade de masse, ont prévu de marquer l’anniversaire vendredi de manières grandes et petites, y compris un service commémoratif prévu.

Le meurtres de 18 personnes par un réserviste de l’armée à Lewiston a fait comprendre la dure réalité selon laquelle aucun coin du pays n’est à l’abri de la violence armée, y compris un État où les gens se vantent souvent de leur faible taux de criminalité.

Le plus grand rassemblement était attendu à l’aréna de hockey de la ville, où des moments de silence devaient être observés au moment de la fusillade.

La communauté est devenue un élément important du processus de deuil depuis la fusillade, a déclaré Elizabeth Seal par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes lors d’un événement avec les victimes et les survivants la semaine dernière. Le mari de Seal, Joshua Seal, a été tué dans la fusillade.

« Une fois que justice sera rendue, je pense que nous pourrons peut-être entamer ce processus de guérison », a déclaré Seal par l’intermédiaire de l’interprète. « Mais en attendant, nous allons rester « Lewiston Strong ».

Seal et des dizaines d’autres survivants et proches des victimes ont récemment entamé le processus formel de poursuivre l’armée américaine car ce qu’ils disent est une incapacité à agir pour arrêter le réserviste de 40 ans, Robert Card.

La fusillade du 25 octobre 2023 a eu lieu dans une piste de bowling et lors d’un tournoi de cornhole organisé par un bar-grill. Card s’est suicidé et son le corps a été retrouvé deux jours plus tard.

Justin Juray, propriétaire du bowling Just-In-Time Recreation où la fusillade a commencé, a déclaré que le lieu fermerait ses portes vendredi pour permettre au personnel de rester avec leurs familles. Il a déclaré que la semaine avait été difficile à l’approche de l’anniversaire et que vendredi serait particulièrement difficile.

« Nous n’avons pas besoin que le travail ajoute à leur stress », a-t-il déclaré. Juray et sa femme, Samantha, a rouvert le bowling en maisix mois après la fusillade. Deux membres du personnel figuraient parmi les huit personnes tuées sur place.

Au total, plus de 130 personnes étaient présentes sur les deux sites, selon le directeur des services aux victimes de l’État. Outre les 18 tués, il y a eu 13 blessés par balle et 20 autres que des tirs.

La famille du tireur et ses collègues réservistes de l’armée ont signalé qu’il souffrait d’une dépression nerveuse. À la suite de la fusillade, la législature du Maine a adopté nouvelles lois sur les armes à feu qui a renforcé l’État loi « drapeau jaune »a criminalisé le transfert d’armes à feu à des personnes interdites et a élargi le financement des soins de santé mentale en cas de crise.

La gouverneure démocrate Janet Mills a déclaré que la guérison n’était pas terminée.

« Alors que nous poursuivons le long et difficile chemin vers le rétablissement, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes « Lewiston Strong » et que nous continuerons à guérir ensemble », a-t-elle déclaré.

Les journalistes visuels d’Associated Press Robert F. Bukaty, Rodrique Ngowi et Nick Perry ont contribué à ce rapport.