Rassemblement de la BCR pour le samedi 3 septembre

L’équipe de golf des St. Bede Bruins s’échauffe.

Vendredi, les Bruins ont répété le championnat Bureau County Match Play.

Puis samedi, ils ont remporté la petite division scolaire Rock Falls Invite.

Le Bureau County Match Play a eu lieu au Spring Creek Golf Course, où les Bruins ont battu Princeton 6-1, puis Hall 4-1-1 pour le championnat.

Princeton a battu Bureau Valley 4-2 pour la consolation.

Les Bruins ont cardé un 323 pour battre Riverdale (332) par neuf coups pour remporter le Rock Falls Invite. Jake Delaney a remporté les honneurs médaillés à 72 et Brendon Pillion a terminé troisième à 78. Logan Potthoff (86) et Luke Tunnell (87) ont également marqué pour les Bruins, Ryan Slingsby ajoutant un 96 et Abraham Wiesbrock un 101.

Bureau Valley (339) était troisième, mené par les 82 de Wyatt Novotny, avec Seth Spratt (85), Cooper Balensiefen (84), Landen Birdsley (88), Parker Stier (84) et Colin Stable (96).

Princeton (345) a terminé quatrième, mené par Jaden Eggers, qui s’est classé cinquième à 79. Tyson Phillips (86), Karter Patterson (90) et Jarrett Carr (90) ont également marqué pour les Tigers, ainsi que Luke Smith (91) et Jordan. Reinhardt (93).

Hall (361) a terminé cinquième avec ses cousins ​​Landon et Grant Plym tirant chacun 84s. Les autres buteurs des Red Devils étaient Josh Scheri (91) et Lukas Mannriquez (102) avec Domonic Galletti à 110 et Johnni Escatel à 112.

CROSS-COUNTRY

Chez Orégon : Bureau Valley et Princeton ont ouvert la saison lors de l’Open de l’Oregon samedi. Aucun score d’équipe n’a été conservé.

Trois filles de Princeton – Lexi Bohms (11e, 22:09), Avery Waca (37e, 24:58) et Kiana Brokaw (40e, 25:10) – ont toutes couru dans le top 40 sur un peloton de 110 coureurs. Les sœurs Claire (92e, 29:40) et Ella (97e, 31:10) Grey étaient également en lice pour PHS.

Dans la course des garçons, Elijah House de Bureau Valley a pris la huitième place (17: 32,59) et Ben Roth a terminé 38e (19: 05)

L’étudiant de première année Augustus Swanson a mené le PHS avec un temps de 48e place de 19:23. Il a été rejoint par ses coéquipiers 23. Kamden Wahlgren (123e, 25:04) et Joshua Roth (138e, 31:56).

Adrian Gallardo de Bureau Valley a remporté la rencontre JV avec un temps de 19:28.09. Maddox Moore (20e, 22:43.3), Landon Hulsing (22e, 23:19.4) et Owen Larkin (23e, 23:34.0), Andrew Roth (37e, 25:01.59) et Nathan Siri ( 47e, 27:16.59).

Les deux équipes participeront au Gary Coates Invitational de Princeton le samedi 10 septembre.

Le Bureau Valley Storm s’est classé troisième du tournoi de volley-ball Rock Falls Invitational de samedi.

VOLLEY-BALL

À Rock Falls : Bureau. Valley a terminé avec un dossier de 3-2 au Rock Falls Invitational de samedi, battant Riverdale 27-25, 25-20, 19-17 pour s’emparer de la troisième place.

Le Storm est allé 2-1 en jeu de poule, battant Amboy (20-10, 20-4) et Dixon (20-11, 20-16) tout en perdant contre Newman (22-21, 15-20, 13-15). Ils ont également perdu contre Rock Falls (14-25, 9-25).

Les leaders de la journée pour le Storm (4-9) étaient Kate Salisbury (26 points, 5 as, 10 récupérations, 15 éliminations, 39 passes), Keely Lawson (14 points, 3 as, 10 récupérations, 6 blocs, 16 éliminations) , Ella Thacker (15 points, 7 as, 21 récupérations, 17 éliminations) Mallory Endress (36 points, 8 as, 5 éliminations), Addie Wessel (9 points), Emma Stabler (18 points, 4 as, 20 récupérations, 14 éliminations) ) Callie Michlig (14 récupérations), Alaina Wasilewski (4 contres, 11 attaques décisives) et Kate Stoller (7 récupérations).

Princeton s’est classé sixième au classement général. Ils sont allés 1-2 en jeu de poule, tombant à Riverdale (20-18, 21-9) et Rock Falls (20-11, 20-12) tout en battant Morrison (20-13, 20-15). PHS a terminé la journée avec une défaite 25-23, 25-16 contre Dixon.

Les leaders de la journée pour PHS étaient Olivia Gartin (14 kills), Morgan Foes (9 kills), Natasha Faber-Fox (23 passes, 23 points), Lily Keutzer (24 points, 22 récupérations), Caitlin Meyer (21 passes, 18 points) et Miyah Fox (29 récupérations, 5 as).

Rock Falls a battu Newman 25-21, 25-12 pour le championnat.