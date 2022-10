Rassemblement boursier, noms de clubs, DHR

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les actions se rallient Les bénéfices bougent Les noms des clubs restent fidèles au DHR 1. Les actions se rallient Les actions se sont ressaisies vendredi à la suite d’un rapport du Wall Street Journal suggérant que la Réserve fédérale pourrait potentiellement ralentir le rythme des hausses des taux d’intérêt en décembre afin d’éviter une secousse inutilement brutale au économie. Le S&P 500 était en hausse de 1,3% dans les échanges de vendredi. Les actions bancaires du Club – que nous considérons comme un groupe potentiellement leader sur ce marché – ont également grimpé. Morgan Stanley (MS) a augmenté de plus de 2 %, à 78,15 $ par action, tandis que Wells Fargo (WFC) a augmenté de plus de 1 %, à 44,09 $ par action. Jim Cramer a déclaré vendredi que le Club considérait les institutions financières comme certaines des actions les plus solides du marché et continuait de soutenir MS et WFC. 2. Déplacement des bénéfices Noms de club Le groupe de services pétroliers Schlumberger (SLB) a fait état d’un solide rythme de bénéfices avant la cloche de vendredi. La société a déclaré qu’elle prévoyait une croissance séquentielle des revenus et une expansion des marges, ce qui signifie qu’elle avait un pouvoir de fixation des prix – et nous nous attendons à ce que le concurrent et le club holding Halliburton (HAL) démontrent le même avantage lorsqu’ils publieront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine. En conséquence, les actions d’Halliburton ont augmenté de plus de 5 %, à 33,47 $ par action. “Vous devez acheter le diable hors de Halliburton”, a déclaré Jim. Snap (SNAP) a manqué les attentes en matière de revenus au cours de son dernier trimestre, faisant chuter ses actions de plus de 30 %, avec des répercussions sur les participations du Club Alphabet (GOOGL) et Meta (META), qui ont chuté de 0,28 % et 2,5 %, respectivement. Snap a imputé cette omission aux partenaires publicitaires qui réduisent leurs budgets marketing. Cependant, cela contredit Club holding Procter & Gamble (PG), qui a déclaré cette semaine qu’il transférait activement de l’argent pour dépenser davantage en publicités numériques ciblées plutôt qu’en publicités télévisées. Jim a déclaré vendredi qu’il semblerait que l’argent de la publicité numérique aille à des entreprises comme Amazon (AMZN), Alphabet et, dans une certaine mesure, Meta – mais pas Snap. 3. S’en tenir au DHR Les actions du groupe scientifique et technologique Danaher (DHR) ont chuté jeudi après avoir annoncé des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, mais ont réduit ses prévisions de croissance des revenus du biotraitement en 2022 pour tenir compte d’une réduction de 200 millions de dollars des contributions du Marché du Covid-19. Nous ne sommes toutefois pas inquiets de la réduction de ses attentes de croissance, car l’activité de base de l’entreprise a connu une croissance organique de 8,5 %. Cela signifie que Danaher ne dépend pas trop de l’augmentation des ventes qu’elle a constatée au plus fort de la pandémie. Nous nous attendons à ce que les investisseurs réalisent leur erreur en vendant Danaher et exhortons les autres à acheter les actions. Danaher s’échangeait en baisse de 0,73 %, à 241,31 $ par action, vendredi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, DHR, GOOGL, HAL, META, PG, MS, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.