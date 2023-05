Rasoirs, aimants et plus encore avalés : de nouveaux conseils pour les médecins

« Nous traitons essentiellement le spectre complet de la population de patients qui font cela », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci lors de la Digestive Disease Week (DDW) 2023 à Chicago, une réunion internationale pour les prestataires de soins de santé qui traitent les troubles gastro-intestinaux.

Ils ont étudié les personnes qui ont avalé des objets étrangers de 2015 à 2021. L’âge médian était de 29 ans, 83% étaient des hommes et les patients ont été admis à l’hôpital environ trois fois chacun.

Parmi les 302 cas, 67 % des objets avalés étaient tranchants ou pointus, 38 % étaient mats, 8 % étaient magnétiques et 5 % étaient corrosifs, comme les piles. Près de 1 patient sur 5, 18%, a avalé plusieurs objets.

Dans 40% des cas, les médecins ont eu recours à l’endoscopie pour descendre dans la gorge et retirer les objets. Le reste avait une gestion conservatrice.

Douze des patients ont été opérés. Dans 10 cas, les objets ont coupé quelque chose à l’intérieur et dans deux cas, un objet s’est coincé. Les 12 patients opérés avaient des objets plus longs, environ 4,5 pouces contre un peu plus de 1 pouce chez les personnes non opérées.