Rasmus Hojlund ne deviendra PAS un grand attaquant de Premier League comme Erling Haaland ou Sergio Aguero, mais l’attaquant de Man United pourrait « devenir un Ollie Watkins », affirme Gary Neville

L’attaquant de Man United a connu des difficultés lors de sa première saison à Old Trafford

Gary Neville a affirmé que Rasmus Hojlund ne deviendrait pas un grand joueur de Premier League

Gary Neville pense que Rasmus Hojlund ne deviendra pas l’un des grands attaquants de la Premier League à Manchester United et a affirmé que le Danois bénéficierait d’être le deuxième attaquant du club après avoir lutté pour les buts.

L’attaquant de United a connu une belle forme à la fin de l’année, marquant sept buts en six matches de Premier League, mais n’a trouvé le fond des filets qu’une seule fois depuis lors.

Hojlund a déménagé à Old Trafford lors d’un transfert de 72 millions de livres sterling du club italien de l’Atalanta l’été dernier, mais a eu du mal à trouver la cohérence tout en luttant contre les blessures au cours de sa première année en Premier League, United semblant rarement une menace devant le but.

Les fans rivaux ont tenu à souligner le mauvais retour de buts de Hojlund, le manager de United Erik ten Hag révélant également récemment qu’Harry Kane était son premier choix avant que le capitaine anglais ne rejoigne le Bayern Munich.

Le joueur de 21 ans a appris sur le tas à United et est l’attaquant le plus expérimenté du club, bien qu’il n’ait pas encore terminé une saison complète dans l’élite anglaise, et l’ancienne icône du club Neville ne croit pas qu’il atteindra le titre. réalisations d’Erling Haaland et de Sergio Agüero.

Hojlund a de nouveau connu des difficultés lors de la défaite à domicile de Manchester United contre Arsenal dimanche.

Neville ne croit pas que Hojlund égalera les niveaux de la superstar de Man City Erling Haaland (photo)

S’exprimant sur Sky Sports, Neville a déclaré : « Je pense que c’est un enfant avec lequel il faut persévérer. J’ai déjà regardé Ollie Watkins. Il ne deviendra pas un Haaland ou un Agüero, l’un des grands attaquants de l’histoire de la Premier League, je ne pense pas.

« Mais il peut devenir un Ollie Watkins. Vous pouvez regarder quelqu’un comme ça, je pense que je peux atteindre 20 buts.

«J’aurais aimé qu’il soit le deuxième attaquant cette saison. J’aurais aimé qu’il apprenne, j’ai fait l’interview d’Eric ten Hag la semaine dernière. Il a mentionné Harry Kane. S’il apprenait de Kane maintenant ou jouait avec Kane, je pense que vous verriez un joueur complètement différent.

« Deuxièmement, il a 21 ans. Il est un peu débraillé dans son travail, c’est sa première saison en Premier League, et il me rappelle un peu Darwin Nunez. Il me rappelle un peu Nicholas Jackson.

«Quand on les regarde, ce sont des projets. Manchester United, à ce moment-là, est leur seul attaquant. Manchester United est le seul attaquant du club. Oubliez Anthony Martial. Il n’est pas là depuis des années.

« Si vous regardez Nunez et Hojlund, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c’est que la conversion du magasin est en hausse de 22 %, donc quand il a réellement des chances, il est en fait meilleur que Jackson et Nunez.

« Maintenant, vous pourriez dire, d’accord, mais je pense que c’est quelque chose avec lequel il faut vraiment travailler. Les buts attendus en bas, il ne devrait marquer que 7,4 buts.

« Le service en matière de livraison est médiocre, vous regardez Nunez et Jackson, Jackson, ils sont à 16,3 et 17, le double », a-t-il déclaré.

Le joueur de 21 ans n’a marqué qu’un seul but en Premier League depuis le 18 février.

La légende de United, Neville, pense que Hojlund doit apprendre d’un autre attaquant plus expérimenté

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a riposté aux commentaires de Neville en se demandant si United pouvait être satisfait du fait que Hojlund ne soit pas l’un des meilleurs joueurs de la Premier League, déclarant : « Est-ce suffisant ?

« Est-ce suffisant pour Manchester United ? Je veux dire, je suis un peu désolé pour Holland, mais je le regarde et je me demande, quel est son truc ? Que fait-il?

« Je sais qu’il est jeune, et je pense en fait qu’il a été recruté quelques années trop tôt », a déclaré Carragher.

Neville a également imputé le manque d’occasions de Hojlund devant le but à des joueurs éloignés tels que Marcus Rashford (à gauche) et Alejandro Garnacho (à droite).

Neville a expliqué que Hojlund est plus susceptible de devenir un buteur fiable comme Ollie Watkins d’Aston Villa plutôt que d’égaler les niveaux des grands de la Premier League.

Hojlund a débuté son huitième match consécutif en Premier League depuis son retour de blessure lors de la défaite 1-0 à domicile contre Arsenal dimanche et a également eu du mal à s’imposer tout en étant contenu par William Saliba et Gabriel.

Il y a une frustration parmi les supporters de United car Hojlund n’est pas servi par des joueurs larges tels que Marcus Rashford et Alejandro Garnacho, Neville imputant la majorité des problèmes de l’attaquant devant le but sur eux.

« Pour être honnête, c’est l’introduction la plus difficile. A faire pour un jeune attaquant dans une équipe en difficulté, équipe changeante. Nous parlons beaucoup à Manchester du changement en défense, mais il y a eu également beaucoup de changements en attaque.

« C’est un enfant qui ne sait pas quand le ballon va entrer dans la surface. Il n’est pas entretenu. Il ne reçoit pas la livraison dans la boîte quand il le souhaite. L’incohérence des joueurs autour de lui l’affecte », a-t-il ajouté.