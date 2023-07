Rasmus Hojlund: Manchester United conclut un accord avec Atalanta pour l’attaquant danois | Nouvelles du football

Manchester United a conclu un accord avec Atalanta sur Rasmus Hojlund.

Plus à venir…

Analyse : Hojlund a un énorme potentiel

Adam Bate, scénariste de Sky Sports sur le football :

Rasmus Hojlund a captivé l’imagination après une saison encourageante en Serie A et Manchester United parie sur le talent de 20 ans pour être le prochain attaquant superstar du football européen. Mais comment tirer le meilleur parti du jeune Danois ?

La tactique de Sturm Graz exigeait que Hojlund effectue des courses pénétrantes derrière la défense adverse. « Cela nécessite beaucoup de sprints et beaucoup de décisions rapides de la part de nos attaquants, et je pense que ce sont les grandes forces de Rasmus », a déclaré l’entraîneur-chef Christian Ilzer. Sports du ciel.

« Je pense qu’il était essentiel que notre philosophie et notre style correspondent parfaitement à ses compétences, il est donc entré dans un bon environnement. Ras était un excellent ajout à notre équipe avec ses capacités. C’était sa vitesse, son physique général et sa volonté de travailler dur contre le ballon. »

Erik ten Hag accueillera un pressing rapide mais il faudra être patient. Hojlund est prometteur, mais United doit voir une progression significative pour justifier cette dépense. Il a fait ces progrès à Sturm Graz et à nouveau avec Atalanta. Cette prochaine étape est la clé.

